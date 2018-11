Perú vs. Costa Rica se juega este martes en Arequipa y la Selección Peruana ya está concentrada para emprender el viaje a la 'Ciudad Blanca'. El equipo de Ricardo Gareca trabajó por la mañana en la Videna y luego se trasladó al hotel Costa del Sol ubicado en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Perú tiene programado el viaje a Arequipa a las 9 de la mañana y a las 11 el entrenador, Ricardo Gareca, ofrecerá una conferencia de prensa. Por la tarde el plantel reconocerá el estadio de la UNSA donde jugará el martes a las 7.30 de la noche.

"Esperamos revertir esta situación con un buen rendimiento de juego y si es posible ganar el partido ante Costa Rica", dijo el entrenador de la Selección Peruana tras perder con Ecuador (2-0), el jueves pasado en el Estadio Nacional.

Perú vs. Costa Rica se jugará a estadio lleno. Las entradas para este encuentro amistoso por fecha FIFA en la UNSA de Arequipa, se agotaron a los pocos días de salir a la venta.

El año pasado la Selección Peruana enfrentó a Jamaica en partido amistoso disputado en Arequipa. La 'Bicolor' ganó por 3- 1 con goles de Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero.

