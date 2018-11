Lo invito a hacer un ejercicio mental: está, de pronto, frente a 30 mil personas, con la necesidad de convencer a todos, sí o sí, con su discurso. Y claro, solo está en usted enfundarse en confianza o dudar. En ese momento, solo se depende de uno mismo.

Mañana, esa figura puede asociarse a Cristian Benavente. El ‘Chaval. El jugador que siempre es pedido, que siempre es esperado en la bicolor, y que ante ecuador tendría la misión de ser el ‘10’, el reemplazante del ausente Christian cueva.

"El Perú sereno", la columna del Director



De ‘Bena’ se ha dicho que debe ser titular fijo, pero también que aún no está para el equipo. Lo que nadie duda es que tiene hinchas. La gente lo quiere, lo valora, y quiere verlo en acción.

Entonces, mañana démosle crédito. No es fácil entrar y ‘hacerla’. Hay una presión lógica por demostrar lo que uno sabe, por no defraudar. Agallas tiene, porque no dudó en buscar su lugar en Europa. Y, además, siempre quiso venir. Y, claro, convencer a todos.

Escribe: Claudio Chaparro

NO DEJES DE VER

Cristian Benavente sera el '10' de la Selección peruana ante Ecuador. (Video: Edú Latoche)

LEE TAMBIÉN