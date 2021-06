Gianluca Lapadula se perfila como titular para el duelo de Perú vs. Ecuador, tras ver su actuación en todos los partidos donde ha portado la blanquirroja en las Eliminatorias a Qatar 2022. Su buen desempeño en el campo lo ha hecho un rival de cuidado para las delegaciones sudamericana.

Así lo manifestó el entrenador del ‘Tri’, Gustavo Alfaro. En conferencia de prensa, el estratega argentino sostuvo que Lapadula “es un jugador muy agresivo desde el punto de vista físico, que tiene mucha movilidad, una manera de entender el juego que le puede permitir a Perú, si Ecuador quiere presionar, sostener la pelota”.

El delantero de Benevento se incorporó a las convocatorias de la Selección Peruana desde la fecha doble de noviembre del 2020. Desde entonces, ha acumulado 153 minutos en tres cotejos, incluyendo el último frente a Colombia en el Estadio Nacional. No obstante, Alfaro no solo se refirió a un solo atacante.

Al ser preguntado por Paolo Guerrero, inmediatamente trajo a colación su jerarquía en el campo. “Más allá que Paolo está trabajando de manera diferenciada porque tuvo un traumatismo ante Colombia, Ricardo lo va a esperar hasta última instancia porque son jugadores de esa jerarquía y de esa impronta propia en que instancias tan difíciles, uno siempre los quiere tener dentro de la cancha”, dijo.

Asimismo, no subestimó al combinado nacional, pues lo considera un rival importante, pese a que no ha tenido los resultados esperados en lo que va de las Clasificatorias. Incluso, recordó la victoria que tuvo la ‘bicolor’ con goles de Paolo Hurtado y Edison Flores: “No podemos confiarnos en este escenario. Perú [antes] vino a jugar en Quito y ganó. No podemos confiarnos en decir que es un partido accesible”, culminó.

Lapadula se muestra optimista de cara al Perú vs. Ecuador

A un día para el Perú vs. Ecuador, Gianluca Lapadula tomó la palabra y confesó que la blanquirroja se recuperará de los malos resultados y continuará su camino en búsqueda de un boleto para el Mundial. “Será un partido muy importante, por la tabla, y estoy seguro que nos levantaremos”, indicó en declaraciones para FPF Play.

El atacante de Benevento, a su vez, dejó en claro que confía en la capacidad de sus compañeros para perseguir el sueño: “Lo creo con todo mi corazón, mi mentalidad. Creo que más que conocer las Eliminatorias, conozco mucho más a mis compañeros. Ellos me ayudan en todo. En la cancha y fuera de la cancha”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.