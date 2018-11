Perú vs. Ecuador inició con más de una emoción. La primera, fue el homenaje que recibió Alberto Rodríguez, quien ingresó al terreno de juego con muletas debido a la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en un encuentro de Universitario.

El 'Mudo' fue pieza clave en las eliminatorias sudamericanas y en el Mundial Rusia 2018, por lo que se ganó el respeto de sus compañeros y del hincha nacional, con sus innumerables intervenciones en defensa.

Perú vs. Ecuador EN VIVO: juegan un partidazo en el Estadio Nacional



Perú vs. Ecuador no solo tiene la ausencia de Alberto Rodríguez, sino que tampoco cuenta con uno de los jugadores más utilizados en la era Ricardo Gareca, como Christian Cueva, quien no fue tomado en cuenta para esta ocasión.

Sin embargo, el zaguero nacional es quien tiene el futuro un poco más complicado, debido a que la lesión que sufrió en un duelo de partido local, lo dejará fuera de las canchas por 5 meses, aproximadamente.

