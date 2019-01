Perú vs. Ecuador: fecha, hora, canal y todos los detalles del partido por el Sudamericano Sub 20

Perú vs. Ecuador | EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VER GRATIS | INTERNET | FACEBOOK LIVE | VER MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | STREAMING | se enfrentarán este jueves en el tercer partido de la 'bicolor' en el Sudamericano Sub 20 de Chile. La Selección Peruana Sub 20 debutó con un triunfo (1-0) ante Uruguay y cayó ante Paraguay por el mismo marcador.

El equipo de Daniel Ahmed buscará una victoria con el objetivo de clasificar al hexagonal final y pelear por uno de los cuatro cupos al Mundial de Polonia.

Perú vs. Ecuador: ¿qué resultados necesita la 'bicolor' para clasificar al hexagonal final del Sudamericano?



La próxima cita de la Selección Peruana Sub 20 será el jueves 24 de enero a las 3:10 p.m. (hora peruana) en el estadio La Granja, en Curicó. Solo por este encuentro la 'bicolor' dejará la sede de Talca.



El Perú vs. Ecuador será transmitido por Latina y Movistar Deportes. Mientras tanto, Depor llevará todos los detalles y el minuto a minuto del tercer choque que protagonizará la ‘bicolor’ por el Sudamericano de Chile 2019.



En su debut frente a Paraguay, Ecuador goleó a los guaraníes 3-0, mientras que en su segundo encuentro por el Sudamericano Sub 20, cayeron 3-1 ante Uruguay. Perú llega tras una derrota pero con toda la motivación para obtener una victoria.



Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo



Perú - 3:10 p.m.

Uruguay - 5:10 p.m.

Ecuador - 3:10 p.m.

Colombia - 3:10 p.m.

México - 2:10 p.m.

Chile - 5:10 p.m.

Argentina - 5:10 p.m.

Paraguay - 5:10 p.m.

España - 9:10 p.m