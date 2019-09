¡No dejarás de reír! Los memes no podían faltar en la previa del Perú vs. Ecuador en el Red Bull Arena

PERÚ | ECUADOR | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | FACEBOOK | TWITTER | La Perú enfrentará a Ecuador y los memes no podían faltar. Gabriel Costa y Christofer Gonzales son hoy los protagonistas de las más divertidas publicaciones en las redes sociales. Ambos estarán desde el arranque en el once que saltará al campo del Red Bull Arena. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, el líder de la selección, el ‘Tigre’ Gareca sabe que puede delegarle esa responsabilidad a Christian Cueva, quien lo llamó “papá” hace unos días. “Me tiene confianza”, dijo el jugador del Santos, quien no juega desde julio (final de la Copa América, ante Brasil). Así como ‘Aladino’ necesita tapar bocas, hay otros casos que buscan aprovechar su oportunidad: el 'Gabi' y 'Canchita necesitan ‘romperla’ para ganarse un espacio.

Perú y Ecuador se transmitirá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía MOVISTAR DEPORTES Y LATINA TV. Todos los detalles, goles, jugadas, videos, fotos e incidencias, las tendrás a través de DEPOR.COM.



Ricardo Gareca presentará un once con algunas variantes principalmente por la ausencia de Paolo Guerrero. Ojo, el 'Depredador' también es una de las 'víctimas' de los divertidos memes.

Este será el primer partido de preparación de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La fecha FIFA es doble y el próximo martes Perú chocará con Brasil en partido de revancha.

Mira la galería que acompaña esta nota y vacílate con los mejores memes en la previa del partido entre Perú vs. Ecuador. Te vas a divertir de lo lindo.



Perú vs. Ecuador: la 'bicolor' entrena fuerte en Estados Unidos. (América TV)

► ¡Viaje en el tiempo! Así lucían los jugadores de la 'bicolor' en sus inicios en el fútbol profesional



► No pararás de reír: los más divertidos memes tras la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Bicentenario



► Con Kevin Quevedo: el once titular que ensayó Perú a un día del partido ante Ecuador



► ¿Dónde están los campeones de Sporting Cristal que la rompieron con Roberto Mosquera y se llevaron el título nacional?