se verán las caras en un partidazo, este jueves 15 de noviembre, en el Estadio Nacional (8:30 p.m.), para disputar un encuentro amistoso que les servirá a ambas selecciones como preparación para la Copa América Brasil 2019 y el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca ya tiene en mente al que será su once inicial, con Cristian Benavente en el ataque. Mientras tanto, 'Bolillo' Gómez mandará a una de sus mejores armas: Antonio Valencia.

El equipo de Ricardo Gareca llega al duelo ante Ecuador, tras vencer 3-0 a Chile y de empatar 1-1 con Estados Unidos en sus últimos amistosos, realizados en el país norteamericano. El 'Tigre' sigue en la búsqueda de variantes y la presencia más llamativa, desde el arranque, podría ser la de Cristian Benavente.

Perú vs. Ecuador: fecha, hora, canal y todo lo que debes saber del amistoso FIFA en el Nacional



Perú vs. Ecuador llegan en momentos distintos. Mientras la bicolor sigue demostrando un crecimiento. Los norteños pasan por un cambio generacional, el mismo que los obliga a probar variantes para lo que serán las competiciones a futuro.

Sin embargo, en este tipo de enfrentamientos, las estadísticas y las actualidades quedan de lado. Por ello, los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez saldrán a dar el golpe en la capital del país y sorprender a una escuadra nacional que espera alargar su paternidad sobre los norteños.

Perú vs. Ecuador: antecedentes

Desde el inicio del nuevo milenio, Perú vs. Ecuador se han enfrentado en 16 ocasiones (incluyendo amistosos, eliminatorias y Copa América). De esto, quedó un saldo favorable a los norteños, aunque en los últimos años se haya acortado la distancia.

Ecuador logró imponerse en 6 ocasiones, Perú lo hizo en 4 y se registraron 6 empates. De las cuatro victorias nacionales, dos se consiguieron con Ricardo Gareca como entrenador de la blanquirroja, añadiendo el empate (2-2) en la Copa América Centenario Estados Unidos 2016.

La última victoria de Ecuador, en Lima, fue en 2009 por 2-1. (USI) La última victoria de Ecuador, en Lima, fue en 2009 por 2-1. (USI)

Sin embargo, a lo largo de la historia, la cifra cambia. Perú vs. Ecuador chocaron en 47 oportunidades (de manera oficial) de las cuales la blanquirroja consiguió 20 triunfos, la escuadra tricolor sumó 16 victorias y se dieron 13 empates.

La última vez que Perú y Ecuador se enfrentaron fue el 5 de setiembre del 2017, en el estadio Olímpico Atahualpa (Quito), donde la blanquirroja se impuso 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado; descontando para los locales, Enner Valencia.

El último partido entre Perú y Ecuador acabó con victoria nacional. El último partido entre Perú y Ecuador acabó con victoria nacional.

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

• Argentina: 10:30 pm.

• Uruguay: 10:30 pm.

• Paraguay: 10:30 pm.

• Ecuador: 8:30 pm.

• Colombia: 8:30 pm.

• Brasil: 1:30 am. (16 de noviembre)

• Chile: 10:30 pm.

• Venezuela: 9:30 pm.

• Bolivia: 9:30 pm.

• Perú: 8:30 pm.

• México: 7:30 pm.

• España: 2:30 am. (16 de noviembre)

• Italia: 2:30 am. (16 de noviembre)

• Alemania: 2:30 am. (16 de noviembre)

Perú vs. Ecuador: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Perú Empate Ecuador Te Apuesto 1.80 3.20 3.90 Bet 365 1.70 3.60 5.00 Betsson 1.75 3.50 4.75 Inkabet 1.80 3.05 4.20 Bwin 1.72 3.60 4.75

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Perú: Patricio Álvarez; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Cristian Benavente, Edison Flores y Jefferson Farfán



Ecuador: Alexander Domínguez; Antonio Valencia, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Christian Cruz; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela; Renato Ibarra, Jefferson Montero; Enner Valencia y Miler Bolaños.

