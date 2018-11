Perú vs. Ecuador EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA CMD | MOVISTAR DEPORTES | VER GRATIS | LATINA TV | FACEBOOK LIVE | chocan este jueves en una nueva jornada de AMISTOSOS FIFA pensado en la Copa América Brasil 2019 y en las próximas Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022. El partido lo puedes seguir EN DIRECTO por Depor.com vía streaming y en Televisión por las señales de Movistar Deportes (Canal 3) y Latina TV (Canal 2). El duelo amistoso donde la bicolor buscará su tercer triunfo consecutivo ante el 'Tri' se jugará en el Estadio Nacional, desde las 8:30 de la noche (Hora de Perú, Ecuador y Colombia).

Después de un largo mes, la Selección Peruana volverá a las canchas y esta vez lo hará en casa, con el apoyo de su hinchada. Ricardo Gareca tendrá la oportunidad de ratificar su paternidad sobre Ecuador (2 triunfos y 1 empate) y para eso presentará a un equipo muy ofensivo ante los norteños.

En la convocatoria de Ricardo Gareca sorprendió la ausencia de Christian Cueva (hasta aquí considerado en todos los llamados), y es que el 'Tigre' consideró probar para estos Amistosos de FECHA FIFA frente a Ecuador y Costa Rica, otras opciones como lo son Cristian Benavente y Christofer Gonzales.

Justamente 'Bena' sería la novedad en el once de Perú para medirse con Ecuador en el Estadio Nacional. Para el 'Chaval' sería su gran chance pues, al fin, tendría la oportunidad de mostrarse como el '10' de la Selección Peruana.

Perú llega a este partido Amistoso por Fecha FIFA tras una jornada exitosa de Amistosos en Estados Unidos, donde logró golear a Chile 3 a 0 y empatar 1-1 con la selección local.

Por su parte, Ecuador, que tiene nuevo técnico y afronta un cambio generacional desde su no clasificación al Mundial Rusia 2018, llega a este partido tras haber empatado 0-0 ante Oman y haber caído 4-3 ante Qatar. Ambos partidos disputados en FECHA FIFA.

La Selección de Ecuador sabe que Perú le ha sacado ventaja en el último tiempo y por eso su entrenador, Hernán 'Bolillo' Gómez, soltó las siguientes declaraciones que trajeron polémica en el vecino país del norte.

" Ecuador no está en momento para pelear de fútbol a fútbol con Perú", declaró el 'Bolillo' Gómez haciendo, de esta manera, molestar a gran parte de la afición norteña.

Los últimos partidos de Perú:

• 26/06/18: Australia 0-2 Perú – Mundial Rusia 2018

• 06/09/2018: Holanda 2-1 Perú – Amistoso FIFA

• 09/09/2018: Alemania 2-1 Perú – Amistoso FIFA

• 12/10/2018: Perú 3-0 Chile – Amistoso FIFA

• 16/10/2018: Estados Unidos 1-1 Perú – Amistoso FIFA

Los últimos partidos de Ecuador

• 10/10/2017: Ecuador 1-3 Argentina – Eliminatorias 2018

• 07/09/2018: Ecuador 2-0 Jamaica – Amistoso FIFA

• 11/09/2018: Ecuador 2-0 Guatemala – Amistoso FIFA

• 12/10/2018: Catar 4-3 Ecuador – Amistoso FIFA

• 16/10/2018: Omán 0-0 Ecuador – Amistoso FIFA

Las casas de apuestas ya eligieron a su favorito para el AMISTOSO FECHA FIFA de este jueves y se inclinaron por la Selección Peruana, equipo al que le han dado la cuota más baja ante su similar de Ecuador.

Perú vs. Ecuador: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Perú Empate Ecuador Te Apuesto 1.80 3.20 3.90 Bet 365 1.70 3.60 5.00 Betsson 1.75 3.50 4.75 Inkabet 1.80 3.05 4.20 Bwin 1.72 3.60 4.75

Perú vs. Ecuador: Historial de enfrentamientos

Perú vs. Ecuador chocaron en 47 oportunidades (de manera oficial) de las cuales la blanquirroja consiguió 20 triunfos, la escuadra tricolor sumó 16 victorias y se dieron 13 empates.

Perú y Ecuador se enfrentaron el 5 de setiembre del 2017 por última vez. Fue en el estadio Olímpico Atahualpa (Quito), y la blanquirroja se impuso 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado; descontando para los locales, Enner Valencia.

CONOCE EL ESTADIO NACIONAL, ESCENARIO DEL PARTIDO ENTRE PERÚ Y ECUADOR:

Horarios en el Mundo para ver el Perú vs. Ecuador:

• Argentina: 10:30 pm.

• Uruguay: 10:30 pm.

• Paraguay: 10:30 pm.

• Ecuador: 8:30 pm.

• Colombia: 8:30 pm.

• Brasil: 1:30 am. (16 de noviembre)

• Chile: 10:30 pm.

• Venezuela: 9:30 pm.

• Bolivia: 9:30 pm.

• Perú: 8:30 pm.

• México: 7:30 pm.

• España: 2:30 am. (16 de noviembre)

• Italia: 2:30 am. (16 de noviembre)

• Alemania: 2:30 am. (16 de noviembre)

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Perú : Patricio Álvarez; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Cristian Benavente, Edison Flores y Jefferson Farfán



Ecuador: Alexander Domínguez; Antonio Valencia, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Christian Cruz; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela; Renato Ibarra, Jefferson Montero; Enner Valencia y Miler Bolaños.