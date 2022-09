La Selección Peruana está pasando por un proceso de adaptación a las nuevas ideas de Juan Reynoso, pues a pesar de la derrota ante México, se vieron algunas variantes en el funcionamiento colectivo del equipo. Así, pues, con el partido ante El Salvador a la vuelta de la esquina, valdría hacer un análisis de cómo llega este nuevo rival de la ‘Blanquirroja’ y por qué habría que tener mucho cuidado.

Partiendo de que el recuerdo más reciente ante la ‘Selecta’ no es nada positivo –derrota peruana por 2-0, en marzo del 2019–, la ‘Bicolor’ no deberá confiarse. Si bien los centroamericanos están en un escalón por debajo al de México, suelen ser muy complicados si se les deja jugar y no se aprovechan las licencias que suelen otorgar.

Analizando la convocatoria de Hugo Pérez, El Salvador contará con la presencia de Brayan Gil Hurtado, quien después de mucho tiempo vuelve a ser llamado. El delantero colombiano nacionalizado salvadoreño militar a Alianza Petrolera de la Primera División de Colombia y se caracteriza por ser muy veloz, especialmente cuando su equipo juega al contragolpe.

Asimismo, destacan los llamados de Nelson Bonilla –quien no había sido tomado en cuenta en la lista preliminar–, Eriq Zavaleta y Alex Roldán, salvadoreños que destacan en la MLS, jugando por Los Ángeles Galaxy y el Seattle Sounders, respectivamente.

Este último, Roldán, comparte vestuarios con Raúl Ruidíaz en Estados Unidos. Aunque en el Seattle Sounders juega como lateral derecho, Hugo Pérez suele utilizarlo como volante por fuera en El Salvador gracias a su vocación ofensiva y claridad para asociarse.

Alex Roldán es capitán y una de las figuras de El Salvador. (Foto: Selección de El Salvador)

¿Cómo juega El Salvador y por qué Perú debería tener cuidado?

A pesar de que El Salvador terminó séptimo en el octagonal final de las Eliminatorias de la Concacaf, con tan solo diez puntos en catorce jornadas –cifras que no le permitieron pelear por un lugar en Qatar 2022–, últimamente se han mostrado con un rival duro de vencer. En su más reciente amistoso le hicieron frente a Estados Unidos en la Liga de Naciones, consiguiendo un valioso empate por 1-1.

El cuadro estadounidense contó con todas sus figurar y ni aún así pudo llevarse la victoria. Christian Pulisić, delantero del Chelsea, y Timothy Weah, del Lille, contaron con muy pocos espacios para hacer daño y se vieron frustrados en más de una ocasión.

Esto quiere decir que la ‘Selecta’ es una selección que suele priorizar el cero en arco propio para luego buscar cómo hacerle daño a su rival. Si los creadores de la ‘Blanquirroja’ –Christian Cueva, André Carrillo o Edison Flores– no están finos en los últimos metros, y en la última línea estamos mal parados, Pedro Gallese podría tener más trabajo de lo esperado.

Si al final Juan Reynoso decide hacer algunas modificaciones en su esquema táctico y cambiar algunos nombres para el martes, los que se paren en el Audi Field no deberán sentirse ganadores antes de que se juegue el partido. El Salvador ya nos sorprendió una vez y si el equipo no está concentrado, podría generarnos un mal sabor de boca nuevamente.





