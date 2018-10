La Selección Peruana ganó a Chile y las redes sociales explotaron. Pero también lo hicieron con un tema que no pasó desapercibido para el hincha. Las camisetas de la bicolor se despintaron en pleno partido disputado en Miami. Juan Carlos Oblitas respondió sobre el tema.

"Este es un tema que sí se ha dado. Sería de nuestra parte una tontera no aceptarlo, pero se va a arreglar. Es algo que ha pasado y es más, se tiene que arreglar", dijo en entrevista con Movistar Deportes.

Juan Carlos Oblitas: "A Luis Advíncula lo vamos a ver en un equipo grande de España o de Europa"



Por lo pronto Juan Carlos Oblitas añadió que algo así no se va a repetir contra Estados Unidos este martes. "Vamos a jugar de rojo. Es algo, que yo sepa, ya estaba previsto. No vamos a tener ese problema y vamos a ver el partido nada más", comentó.

El director deportivo de la FPF dijo que las redes sociales son las que hacen que resalten estos temas de la Selección Peruana y que él mantiene cierta distancia por varias razones.

"No estoy metido en eso (redes sociales) a mí me gusta ver cara a cara a la persona cuando opino. No me gustaría cambiar opiniones con gente que no conozco. Es complicado porque también hay una legión de idiotas que pueden entrar", afirmó.

