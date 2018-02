Perú vs. Francia: FIFA dio a conocer aforo del Ekaterimburgo Arena y otras curiosidades

La Selección Peruana enfrentará a Francia en su segundo partido del Mundial de Rusia 2018. La FIFA hizo un informe sobre el Ekaterimburgo Arena, estadio del partido, en donde destacó una serie de datos interesantes. El aforo es uno de ellos.

El Ekaterimburgo Arena, que está en la última parte de los trabajos de construcción, tendrá una capacidad para 35 mil espectadores debido a las gradas temporadas. Sin embargo, eso solo será por el Mundial. Serán retiradas luego.

El estadio está construido sobre otro escenario. Se trata del histórico Estadio Central, levantado en 1956. Las autoridades han decidido mantener la arquitectura estalinista. Por ese razón, se conservó las fachadas de las gradas occidentales y orientales.

► ¡Respira, Gareca! El diagnóstico de la lesión de Jefferson Farfán y su tiempo de recuperación

Para darle un toque moderno, Ekaterimburgo Arena luce una cubierta con tecnología avanzada, a una altura de 45.5 metros.

El coloso ruso será escenario de 4 partidos de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Además del Perú vs. Francia (21/6) por el grupo C, también será testigo del Uruguay vs. Egipto (15/6), Japón Senegal (24/6) y el México vs. Suecia (27/6).

Fuente: FIFA

TE PUEDE INTERESAR

​Negro y Blanco: Alan y Coki rindieron homenaje a Daniel Peredo [VIDEO]