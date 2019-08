LIMA 2019 | Perú vs. Honduras desde el estadio San Marcos por la Fecha 2 de los Juegos Panamericanos 2019 | EN VIVO

VÍA MOVISTAR DEPORTES Perú vs. Honduras | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | TV PERÚ | SEGUIR TRANSMISIÓN | Perú vs. Honduras juegan hoy por la segunda fecha del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La Selección Peruana Sub 23 necesita de un triunfo para seguir soñando con llegar a las medallar que reparten los juegos. Nolberto Solano ha trabajado en corregir errores y volvería a apostar por el tridente ofensivo conformado por Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes, aunque otra alternativa es Yuriel Celi, que tuvo un buen ingreso ante los charrúas. La Selección Peruana necesita un triunfo para seguir soñando con clasificara ‘semis’ y tentar una medalla en la competencia internacional.



¿En qué canal de TV ver Perú vs. Honduras por los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú y Honduras se enfrentarán a las 8.30 p.m. en el estadio de la Universidad de San Marcos. El partido será transmitido por Movistar Deportes, Lalina TV y TV Perú. Todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.

Cabe destacar que más allá de obtener la medalla oro en Lima 2019, los jugadores dirigidos por Nolberto Solano también tienen el objetivo de mostrarse ante los ojos de Ricardo Gareca para poder llegar a la Selección Mayor en algún momento. Esto, teniendo en cuenta que el 'Tigre' en reiteradas ocasiones ha afirmado que los está observando.

Honduras llega al encuentro ante Perú con tres puntos claves luego de superar por 3-1 a su similar de Jamaica, en un choque disputado el lunes en el sintético del estadio San Marcos por la primera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



La novedad en el once de Perú ante Honduras sería la presencia de Gianfranco Chávez desde el arranque. El capitán de la ‘sele’ Sub 15 campeona del Sudamericano 2013, arrancará en la defensa central, en reemplazo de Jefferson Portales. Para ‘Ñol’, es inamovible en su oncena titular. Aldair Fuentes será su acompañante en la zona posterior.



Por otro lado, podría haber un cambio más en el equipo rojiblanco ante Honduras. Yuriel Celi, con 17 años de edad, convenció a todos en el tiempo que jugó y arrancaría en reemplazo de Andy Polar, como extremo izquierdo. El resto se mantendría igual.

Todos somos uno al momento de vestir la 'blanquirroja'. Hoy más que nunca: ¡Siempre Arriba Perú! 🇵🇪⚽ pic.twitter.com/YvCgEe3euH — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 28, 2019

"Sabemos a lo que nos enfrentamos. Estamos bien fuertes de la mente y sabemos que esto continúa. Perdimos un partido, pero nos tenemos que reponer rápido. Al equipo lo vi queriendo buscar el gol. Vamos por buen camino, pese a la derrota. La gente siempre nos viene a apoyar, por eso estamos muy agradecidos", dijo Carlos Cáceda en la previa.

Perú ya no tiene margen de error ante Honduras, en búsqueda de la medalla de oro. Como buen antecedente, ya vencieron a Fabián Coito, entrenador de Honduras, cuando dirigía a Uruguay en la Sub 20, en enero. Que se repita la alegría

Perú vs. Honduras: horarios del partido



Perú 8:30 p.m.

Honduras 7.30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

México 8:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

Perú vs. Honduras: así pagan las casas de apuestas.

Casas de Apuestas Honduras Empate Perú Te Apuesto 3.40 3.25 1.80 Betsson 5.00 3.60 1.66 InkaBet 5.00 3.50 1.65

Perú vs. Honduras: probables alineaciones

Perú: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Gianfranco Chávez, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Yuriel Celi y Mauricio Montes.

DT: Nolberto Solano



Honduras: Alex Güity; José García, Denil Maldonado, Elvin Oliva, Ellison Rivas, Kervin Arriaga, José Reyes, Carlos Pineda, Rembrandt Flores, José Pinto, Douglas Martínez.

DT: Fabián Coito



