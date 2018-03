Perú vs. Islandia: entradas agotadas para el segundo amistoso previo al Mundial Rusia 2018

No es novedad que las entradas para el Perú vs. Islandia de este martes se hayan agotado. Lo curioso está en la boletería del estadio Red Bull Arena, donde un improvisado letrero escrito en 'Spanglish' informa de que ya no están vendido los boletos para el amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018.

Llegar al Red Bull Arena es toda una experiencia. Desde que te acercas ves como un enorme coloso se alza al final de toda la ciudad de Harrison, Nueva Jersey a la orilla del río Passaic. UN estadio moderno con capacidad para más de 25 mil personas y que en su boletería tiene un curioso letrero que causa la risa de los hinchas.

Perú vs. Islandia: chocan este martes en amistoso rumbo a Rusia 2018

"No hay boletas para el Perú vs. Iceland", dice el anuncio artesanal que entristece a los hinchas peruanos que llegan al recinto esperanzados en encontrar la forma de ver y alentar a la Selección Peruana en su segundo amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018.

Un hincha latino llegó hasta la boletería para comprar entradas y no tuvo suerte. El personal de atención del estadio le informó que no había entradas y le señaló el letrero en 'spanglish' a lo que el comprador se lamentó y contó que buscará la forma de conseguir un ticket.

Perú vs. Islandia jugarán por primera vez en su historia entre sí en un estadio que promete pintarse de blanco y rojo por la cantidad de hinchas sudamericanos en esa ciudad. Las entradas están agotadas y este martes habrá fiesta en Nueva Jersey.

