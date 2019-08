EN VIVO | Perú vs. Jamaica: horarios, canales y todo lo que debes saber del partido por Lima 2019 | EN DIRECTO

HOY EN VIVO Perú vs. Jamaica LIVE HD | EN VIVO | GRATIS | ONLINE | VÍA LATINA TV | TV PERÚ | MOVISTAR DEPORTES | EN DIRECTO | VER FÚTBOL| Perú vs. Jamaica juegan hoy por los Juegos Panamericanos Lima 2019. La Selección Peruana Sub 23 buscará su clasificación a la semifinal de la competencia, pero para cumplir el objetivo depende de otros resultados. No será la primera -ni quizá última- vez que un plantel bicolor espere hasta el último, con mucha angustia, para pasar una fase de grupos. Eso ‘Ñol’ ya lo pasó como futbolista y por eso ha preparado a sus jugadores para saber lidiar con la presión de obtener un resultado que les permita alcanzar el objetivo de disputar las medallas. Ojalá al final del día estemos celebrando que Perú sigue con vida por el título. Total, la esperanza es lo último que se pierde. ¡Arriba, Perú!

Horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Perú vs. Jamaica por los Juegos Panamericanos 2019

Perú vs. Jamaica se jugará a las 8:30 p.m. en el estadio de San Marcos y será transmitido por Movistar Deportes (canal 19), TV Perú y Latina TV. Pero, además recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por DEPOR.COM.

Los jugadores de Perú saben que no jugarán solos ante Jamaica. La ‘12’ promete sacar adelante al plantel, casi como si lo acompañara a meter goles en el campo. Las tribunas de San Marcos prometen un lleno total como ha sido en cada fecha que la bicolor ha saltado al campo.

El entrenador de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪, Ricardo Gareca, se encuentra nominado al premio #TheBest de @FIFAcom como mejor director técnico del mundo.



Demuéstrale tu apoyo aquí 👇 https://t.co/AIj5hIg22hpic.twitter.com/vj0c1bqJBH — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 1, 2019

"Una desazón para todos. Fue un golpe duro. Un partido donde prácticamente todo estaba controlado y lastimosamente, un poco el nerviosismo, tuvimos un gol a último minuto", fueron las palabras de Nolberto Solano en la conferencia de prensa después del partido.

Perú enfrentó a Honduras el miércoles pasado por la Fecha 2 del Grupo B en los Juegos Panamericanos. Los dirigidos por Nolberto Solano no pudieron mantener el resultado y empataron 2-2 en los últimos segundos del duelo.

Ahora, Perú deberá levantar la cabeza e ir con todo ante Jamaica, con la esperanza de ganar el duelo y pasar a semifinales, pensando en ganar la medalla de oro al finalizar el campeonato.

Perú vs. Honduras: horarios en el mundo

Perú 8:30 p.m.

Honduras 7:30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

México 8:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

Perú vs. Jamaica: canales de transmisión

Perú : Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana, TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, Canal del Fútbol

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

Honduras : Tv Azteca Honduras, Todo Deportes TV

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: Venevisión

Perú vs. Jamaica: posibles alineaciones

Perú: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Gianfranco Chávez, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Yuriel Celi y Mauricio Montes.



Jamaica: Jeadine White; Clifton Woodbine, Ricardo Thomas, Tevin Shaw, Daniel Green, Jourdain Fletcher, Venton Evans, Javain Brown, Deshane Beckford, Ajeanie Talbott y Lamar Walker.



