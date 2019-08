Perú vs. Jamaica se enfrentan este martes en búsqueda del 7mo. lugar del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos

Perú vs. Jamaica EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | se enfrentan este martes, en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a las 10:00 a.m. en busca del 7mo. puesto de la disciplina de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos 2019.

El elenco dirigido por Doriva Bueno quiere despedirse con un triunfo de la hinchada nacional. Para ello, deberán vencer a las caribeñas en un duelo de pronóstico reservado que se dará cita en el recinto limeño.

Perú vs. Jamaica abrirán la jornada de definiciones en el fútbol femenino. Ambas escuadras se verán las caras al haber culminado en el cuarto lugar de sus respectivos grupos.

Steffani Otiniano lleva dos goles en lo que va del certamen, por lo que es la principal carta del combinado nacional para obtener el penúltimo lugar en los Juegos Panamericanos 2019.

Las muchachas necesitarán del apoyo nacional y prometen dejarlo todo en la cancha, nuevamente, aunque en esta ocasión intentarán quedarse con los tres puntos del enfrentamiento contra la escuadra jamaiquina.

Perú vs. Jamaica: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m

Ecuador - 10:00 a.m

Colombia - 10:00 a.m

México - 10:00 a.m

Estados Unidos - 10:00 a.m

Jamaica - 10:00 a.m

Venezuela - 11:00 a.m

Bolivia - 11:00 a.m

Chile - 11:00 a.m

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Perú vs. Jamaica: posibles alineaciones

Perú : M. Sánchez, S. Vásquez, K. Comesana, E. Pizango, S. Flores, M. López, C. Novoa, E. Flores, S. Otiniano, P. Nuñez, M. Tristan.



S. Schneider; J. Pelaia-Hylton, S. Campbell, R. Smith, M. Harriot; C. Swaby, O. Adamolekun, J. Matthews; M. Grey, S. Smart y C. Hudson-Marks



Lima 2019: Nolberto Solano tras la derrota ante Jamaica. (América TV)

