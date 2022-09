Para ‘Beto’, el debut del ‘Cabezón’ frente a México, el país que le abrió la puerta como futbolista en el exterior y donde se forjó como técnico, será especial. Además, el exmundialista de Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002, elogió el juego de Pedro Aquino con el América, y recordó que era seguidor de la “Cobra” Juan José Muñante en Pumas, el club donde se inició en el fútbol.

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos con Juan Reynoso a nivel de clubes y selecciones?

Juan era un defensa muy técnico, que le fue muy bien en Cruz Azul. Fue un referente de su selección, nos cruzamos en la Copa América de 93. Tengo buena amistad con él. Estuvo también acá en Puebla, dirigió un tiempo y después llegó al Cruz Azul, donde logró ser campeón. Tengo buenos recuerdos de Juan. Además, su cuerpo técnico (el ‘Negro’ Joaquín Velásquez, Jaime Serna, Néstor Ibarra) son amigos y compañeros. Los conozco perfectamente.

Ahora, Reynoso debutará como seleccionador de Perú nada menos que contra México...

Hace unas horas hablé con el ‘Negro’ Velásquez sobre eso. Para ellos será importante arrancar su etapa con la selección peruana ante un equipo que conocen a la perfección. Es raro, pues el cuerpo técnico es mexicano. Para Juan es importante, ya que enfrentará a una selección que sabe cómo juega, y eso también le servirá a México. Perú será muy complicado.

¿Con qué selección mexicana se encontrará Perú?

La selección mexicana es cada vez una incógnita. Hay muchos jugadores lesionados. No pasan por su mejor momento, pero son los últimos dos partidos que son fecha FIFA en el que el técnico (Gerardo Martino) contará con todos los futbolistas que juegan en Europa. Eso sí, veo una incógnita en el equipo. No sabemos qué va a mostrar en la cancha.

Usted lideró una época dorada del fútbol mexicano a nivel internacional, ¿hoy hay una gran diferencia?

A nosotros nos tocó una etapa muy buena con diferentes camadas de jugadores con mucha personalidad. Después también hubo la selección del ‘Rafa’ Márquez, quien fue el capitán, pero sí creo que hace un tiempo que México no ha demostrado hacerse respetar donde juegue. Faltan dos meses para que empiece el Mundial, así que esperemos que México pueda mostrar un buen fútbol.

El objetivo de Reynoso y de todo el Perú es clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026...

Hay que decir que su técnico anterior (Ricardo Gareca) hizo un gran trabajo. Juan tendrá una vara muy alta, pero auguro que hará un buen proceso de Eliminatorias. Perú peleará por estar en el próximo Mundial. Juan es un técnico muy capaz.

Hay peruanos que destacan en México: Aquino, Santamaría...

Aquino no ha podido jugar mucho en América por lesión, pero es un jugador que me encanta. Es un jugador muy completo y da equilibrio a su club. Tiene que ser un jugador importante para Perú. Después, Perú tiene grandes jugadores en México, Europa, Arabia, y pueden arrancar bien, pero no con el pie derecho ante México.

Reynoso apostó por el regreso a la selección peruana de Ruidíaz, ex Morelia de México y hoy en Seattle Sounders de la MLS...

Ruidíaz es un jugador muy importante. Lo fue en Morelia, y ahora en la MLS, le va muy bien. Seguramente será uno de los titulares ante México. Juan utiliza un sistema 4-2-3-1, y regularmente juega con un solo delantero en punta, más pone jugadores por bandas. Ya dependerá del rival, de México.

Santiago Ormeño es otro de los atacantes convocados a la selección, pero que le está costando en su nuevo club, Chivas de Guadalajara...

Es un chavo que tiene condiciones para seguir creciendo futbolísticamente. Ahora que ha llegado a Chivas tiene competencia, es otra exigencia y deberá demostrar que puede ser titular. Es un gran jugador, tiene buen fútbol, lo que le faltaba era confianza. Con Juan lo tendrá en Perú, es un jugador muy interesante.

Usted se inició en Pumas, donde es ídolo un peruano: Juan José Muñante...

La ‘Cobra’ fue un jugador increíble. A mí me tocó verlo de niño. En Pumas le fue de maravillas. Un jugador muy recordado acá en México. Era un espectáculo verlo jugar a la ‘Cobra’ Muñante, igualmente a Barbadillo en los Tigres. Tenían condiciones extraordinarias.





