Quedan pocas horas para que la Selección Peruana tenga su primera prueba al mando de Juan Reynoso, en un partido amistoso internacional ante la Selección Mexicana en Estados Unidos. En la previa del duelo, Roberto Palacios analizó este nuevo proceso del equipo de todos y dio su perspectiva de lo que podemos esperar de estos encuentros de preparación.

El exseleccionado nacional conversó con ‘Radio Ovación’ y reveló que, si bien no podrá estar en el partido ante México, sí lo hará en el segundo amistoso frente a El Salvador. “Para el partido con El Salvador iré a verlos, para el primer encuentro ante México no creo estar, pero siempre espero que le vaya de la mejor manera a Juan Reynoso con la Selección”, sostuvo el ‘Chorri’.

Sobre los convocados por Reynoso para estos compromisos, el exjugador manifestó que no ha cambiado mucho en comparación al anterior proceso con Ricardo Gareca a la cabeza. Esto, con la finalidad de ver con qué jugadores podrá contar y cómo les pueden ser útiles para su idea de juego.

“Lo importante es que Juan no ha cambiado mucho en los jugadores llamados por el profesor Gareca, quiere ver con qué jugadores puede contar y quienes pueden estar en la Selección, hay jugadores nuevos también, pero esperamos que pueda irle de la mejor manera en este arranque”, añadió el ídolo de Sporting Cristal.

Finalmente, sobre algunas comparaciones entre Reynoso y Gareca, el ‘Chorri’ sostuvo que desde afuera el público debería dejar de verlos como dos técnicos con ideas diferentes, pues al fin y al cabo contarán con la misma generación de jugadores.

“Vamos a dejar que Juan haga su trabajo como él quiere. Quiere tener una parte defensiva sólida y luego buscar la forma de atacar. No creo que el equipo de Juan no busque atacar, pero tiene una forma de jugar distinta e interesante. Eso será importante para el equipo. Dejemos de pensar en si Gareca jugaba así o no, no es bueno estar comparando. Dejemos que Reynoso nos muestre lo que tiene para ofrecer con el equipo”, puntualizó Palacios.

La bicolor disputará dos amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos. (Foto: Daniel Apuy / GEC)

¿Qué equipo alinearía Reynoso ante México?

Luego de los últimos trabajos durante la semana, Juan Reynoso decidió mantener la base sólida de la Selección Peruana y plantearía un esquema muy parecido al de los últimos partidos previo a su llegada. La variante más clara será el binomio que conformen Renato Tapia y Pedro Aquino en el mediocampo. Arriba, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca Lapadula liderarán la ofensiva.

De esta manera, la oncena del ‘Cabezón’ quedó de la siguiente manera: Pedro Gallese en la portería; Aldo Corzo, Anderson Santamaria, Alexander Callens y Marcos López en la línea defensiva; Renato Tapia y Pedro Aquino en la medular; André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva como generadores de juego por detrás de Gianluca Lapadula, el único punta.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.