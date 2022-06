Claudio Pizarro es uno de los espectadores del amistoso internacional entre Perú vs. Nueva Zelanda en el RCDE Stadium de Barcelona. El ex seleccionado fue captado junto a los jugadores que no salieron en lista y un grupo de amigos que se hicieron presente este choque previo al repechaje mundialista que afrontará la ‘blanquirroja’ ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Como parte del apoyo del apoyo, Claudio Pizarro se hizo presente en la ciudad de Barcelona para acompañar a la Selección Peruana en su último choque preparatorio de cara al repechaje del Mundial Qatar 2022. El ex Bayern Munich fue parte del proceso de Eliminatorias Rusia 2018 con Ricardo Gareca.

Pizarro jugó su último partido vistiendo la camiseta de la Selección Peruana el 29 de marzo del 2016 cuando la ‘blanquirroja’ visitó a la Selección de Uruguay en la ciudad de Montevideo. En aquel partido, Perú perdió por 1-0 como parte de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Se suma al aliento: Claudio Pizarro presente en el amistoso de Perú vs. Nueva Zelanda. (Daniel Apuy / GEC)

Perú vs. Nueva Zelanda: la previa

El comando técnico de Ricardo Gareca ha previsto dejar fuera de lista a cuatro jugadores para este encuentro. Renato Tapia es uno de ellos, debido a una lesión que arrastra de un tiempo atrás. Luis Advíncula, Edison Flores y Christian Ramos tampoco fueron incluidos. El objetivo es contar con toda la plantilla apta para el repechaje.

Pero si de ánimos se trata, es preciso señalar que los convocados se encuentran muy motivados, con el banderazo que se vivió a las afueras del hotel de concentración, antes de los jugadores del conjunto nacional descansen para pensar en el choque ante los ‘Kiwis’.

La expectativa es grande, no solo por el amistoso, también por el repechaje, por lo que es preciso recordar que dicho partido, ya sea contra Australia o Emiratos Árabes Unidos, está programado para el próximo lunes 13 de junio. El juego decisivo se desarrollará en el estadio Ahmad bin Ali, ubicado en la ciudad de Al Rayyan, en Catar, desde la 1 de la tarde en nuestro territorio.





