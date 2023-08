Los entrenamientos de la Selección Peruana iniciaron, este lunes, como parte de la preparación que el equipo seguirá con miras al choque contra Paraguay, teniendo más de un rostro nuevo en el plantel, siendo Piero Quispe y Joao Grimaldo los futbolistas que más llamaron la atención. Sobre este tema, fue Aldo Corzo el encargado de dar un mensaje a los más jóvenes, a quienes considera clave para el futuro de nuestro balompié.

“Siempre se habla del recambio generacional, pero eso se dará naturalmente. A chicos como Piero (Quispe) y Joao Grimaldo, hay que decirles que este grupo es fuerte, ilusionado y unido”, sostuvo el jugador del conjunto blanquirrojo en conferencia de prensa.

Aldo Corzo sabe que no ha sido fácil ganarse un lugar en la Selección Peruana, por lo que valoró su nuevo llamado al equipo de Juan Reynoso. Si bien aún no tiene definida una función dentro de la nueva idea del DT incaico, sabe que dará el máximo para tener un puesto en la oncena inicial.

“Estoy muy feliz y con la ilusión de estar nuevamente en la Selección Peruana . Sé lo que quiere el profesor Reynoso para sus defensas, pero no sé en qué posición me quiere utilizar. Donde me toque daré lo mejor siempre”, agregó el futbolista del combinado nacional.

Por otro lado, Aldo Corzo hizo un breve análisis sobre Paraguay, futuro rival de la Selección Peruana en la primera jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, oponente que -a pesar de tener bajas confirmadas para el duelo con la bicolor- promete ser un obstáculo duro de superar.

“De Paraguay, hay jugadores que están en buen nivel. Hay que tratar al rival como si fuera el más duro y estar preparados. Estamos enfocados en lo nuestro más que en las posibles bajas de los rivales”, finalizó el también defensa de Universitario de Deportes.





