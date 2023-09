El elenco de Paraguay recibirá este jueves 7 de setiembre a la Selección Peruana, por el debut en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sumaron un día más de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo ‘Esc. Óscar Harrison’ (Asunción), antes de partir al aeropuerto y viajar rumbo a Ciudad del Este, donde se desarrollará el compromiso con la ‘bicolor’.

Junto al capitán Gustavo Gómez, los seleccionados ‘guaraníes’ abordaron un vuelo charter por la tarde, para así descansar en Ciudad del Este. El miércoles tendrán un nuevo día de trabajos, antes de quedar listos para el enfrentamiento con la blanquirroja. Incluso, los últimos en sumarse al plantel fueron Diego Gómez, Jesús Medina, Robert Morales y Carlos Coronel.

En la última práctica de esta mañana también fueron visitados por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quién conversó con los jugadores, antes de que se alisten a viajar. Asimismo, en el aeropuerto los despidieron una delegación de mujeres con trajes típicos del país, como un gesto de apoyo hacia su selección.

La palabra de los jugadores

Entre los que conversaron con la prensa, antes de partir hacia Ciudad del Este fue Carlos Coronel, portero brasileño nacionalizado paraguayo que milita en el New York Red Bull de la MLS, que estuvo entre los últimos en unirse a la convocatoria, ya que se incorporó este martes y contó cómo se sintió al ser llamado a vestir por primera la camiseta ‘Albirroja’.

“Feliz con la primera convocatoria, motivado también y me toca seguir trabajando para ser mejor”, señaló. “Es un sueño realizado, el equipo me recibió muy bien, los jugadores han sido buenos conmigo. Tenemos un grupo bastante competitivo”, indicó, aunque también aseguró que “Tenemos todavía un par de prácticas, si me toca jugar, trataré de dar lo mejor de mí”.

Otro jugador que también habló sobre lo que será el choque contra Perú fue Gustavo Gómez. “Estamos con mucha ilusión de comenzar de la mejor manera estas Eliminatorias. Lo que hemos aprendido de anteriores clasificatorias, es que, sumar en casa es muy importante y más ante un rival que podemos considerar directo como Perú”, manifestó el capitán.





