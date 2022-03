En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

Perú vs. Paraguay: fecha y horarios

El choque de Perú vs. Paraguay se jugará el próximo martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. en el Estadio Nacional en Lima. Este compromiso será transmitido por Movistar Play y AméricaTV en nuestro país, con opción a verlo también vía streaming por Movistar Play y DirecTV GO. Sigue todas las incidencias, minuto a minuto y más en Depor.

Estados Unidos – 4.30 p.m. (Los Ángeles); 6.30 p.m. (Texas); 7.30 p.m. (Miami)

4.30 p.m. (Los Ángeles); 6.30 p.m. (Texas); 7.30 p.m. (Miami) México – 7:30 p.m.

7:30 p.m. Perú, Ecuador, Colombia – 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia, Venezuela – 7.30 p.m.

7.30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay – 8.30 p.m.

8.30 p.m. Inglaterra – 11.30 p.m.

11.30 p.m. España, Italia – 12.30 a.m. (viernes 25 de marzo)

Perú vs. Paraguay: así llegan los equipos

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.

Debido a algunas amarillas, el ‘Tigre’ tendrá que ver qué cambios aplicar a su esquema. Eso sí, tendrá tiempo para ver cómo plantear las tácticas para este compromiso, pues el equipo volará esta misma noche de regreso a casa, a fin de que los jugadores puedan descansar bien y así comenzar con los trabajos.

Por su parte, Paraguay tuvo un ajustado encuentro frente a Ecuador, rival que la jornada pasada igualó 1-1 con la ‘bicolor’ y que espera seguir en su posición de privilegio en la tabla de posiciones. Si bien la escuadra ‘guaraní' se ubica entre los últimos lugares, ello no aplacará sus ganas de marcar todos los goles que puedan.





