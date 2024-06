A pocas semanas para que comience la Copa América 2024, Jorge Fossati cada vez tiene menos tiempo para ensayar los fundamentos principales de su 3-5-2, y que así la Selección Peruana llegue en óptimas condiciones para el debut frente a Chile. Por tal motivo, si bien el 0-0 ante Paraguay dejó varias dudas desde el plano ofensivo, defensivamente hay varios puntos destacables no solo pensando en el certamen que se disputará en Estados Unidos, sino también en el reinicio de las Eliminatorias 2026 en septiembre, donde enfrentaremos a Colombia y Ecuador.

El ‘Kaiser’ otra vez

A comienzos de año, cuando Carlos Zambrano había quedado fuera de los planes de Alejandro Restrepo y su futuro se convirtió en una incógnita al no tener un lugar en Alianza Lima, era impensado mencionar su nombre como una pieza fundamental dentro de la línea de tres que plantea esta versión de la Selección Peruana. Sin embargo, contra Paraguay, en su primer partido bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, demostró que es irremplazable en la zaga nacional y que su experiencia será clave para sacar a flote este nuevo proceso.

Su buen semestre en Alianza Lima no fue obra de la casualidad, sino el reflejo de que trabajó para volver a ser el de antes y sacudirse de las críticas justificadas que recibió por lo que mostró en la recta final del 2023. Fossati lo entendió así y no dudó en convocarlo para los amistosos de junio, teniendo en cuenta que necesitaba de un líbero de sus características, que fuera capaz de brindarle seguridad en el anticipo y claridad en la salida desde el fondo.

La mejor prueba para Carlos Zambrano fue la que tuvo este viernes en el Estadio Monumental, enfrentando a un delantero como Alex Arce, de buen presente y que lleva 17 goles en 22 partidos disputados desde que fichó por Liga de Quito. El ‘León’ no le permitió girar con comodidad y por más que el ariete paraguayo intentó zafarse de su marca para tener algo de influencia en el juego, nunca se sintió cómodo y fue desgastándose hasta que Daniel Garnero decidió sustituirlo por Adam Bareiro

Incluso cuando el delantero de San Lorenzo entró a los 65′, inmediatamente tuvo un cruce donde salió perdiendo y terminó amonestado por una fuerte infracción sobre el nacido en el Callao. Acostumbrado a la fricción constante y a responder con rudeza, esta vez el defensor de Alianza Lima evidenció su madurez y se dedicó a jugar, dándole solidez a un equipo que necesita construir su confianza desde atrás. Es muy pronto para saber cómo le irá al ‘Kaiser’ en la Copa América, pero lo cierto es que con 34 años, esta será su última oportunidad para ser determinante en un plantel que urge respuestas de los más experimentados.

Toques Precisión en el pase Despejes Intercepciones Entradas Faltas Faltas recibidas 73 93 % 5 1 2 3 3

Registros de Carlos Zambrano frente a Paraguay.

Carlos Zambrano fue una de las figuras de Perú frente a Paraguay. (Foto: Getty Images)

Los complementos ideales

Si por el centro Carlos Zambrano dio mucha seguridad, sus stoppers, Miguel Araujo y Alexander Callens, necesitaban estar a la altura de las circunstancias para que la defensa no se viera desequilibrada ante las arremetidas de Paraguay. No bastaba con contener a Alex Arce, sino también a jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Ramón Sosa, quienes constantemente intercambiaban sus posiciones para hacerse indetectables. No obstante, el tridente que paró Jorge Fossati tuvo pocas fisuras.

Uno de los puntos fuertes de Callens siempre fue su velocidad, por lo que esta vez se recostó en ella para hacerle frente a un tipo como Almirón, capaz de inventarse una jugada en el momento menos pensando. Si bien el delantero del Newcastle United se las ingenió para llevar algo de peligro a la portería de Pedro Gallese, el zaguero del AEK Atenas tuvo en todo momento los relevos de Zambrano y Marcos López. Este último, además de aportar en lo poco que generó la Selección Peruana en ataque, cumplió con el retroceso e hizo su mejor partido en muchísimo tiempo.

Una señal de que Jorge Fossati quedó conforme con lo que vio en materia defensiva, es que de todas las variantes que hizo ninguna fue dirigida a modificar su línea de tres. Miguel Araujo tampoco desentonó y por ahora dejó en evidencia que tiene argumentos sólidos para pelearle el puesto a Aldo Corzo, quien en la previa parecía tener un lugar ganado por el conocimiento que tiene del sistema y por su excelente nivel en Universitario de Deportes.

Jorge Fossati necesita definir su línea de tres para la Copa América. (Foto: Getty Images)

La conducción es una arista que Fossati ha venido trabajando en estas últimas sesiones en la Videna y de los tres que se pararon ante Paraguay, Carlos Zambrano fue el que más destacó. Cada vez que se desprendió de su posición tuvo los relevos de sus stoppers y eso no dejó descompensado al equipo. Esa coordinación será clave pensando en la Copa América, porque frente a rivales que presionan alto o ante sistemas que tapan las líneas de pase, esos movimientos son necesarios para progresar de atrás hacia adelante.

Por ahora este examen ante los guaraníes dejó el arco de Pedro Gallese en cero, algo valorable más allá de las tareas pendientes que el ‘Nono’ deberá resolver en cuanto a la gestación de juego y generación de situaciones de peligro. Lo cierto es que, tal como él mismo dijo en la conferencia de prensa pospartido, frente a El Salvador no cambiará mucho su oncena titular, una señal positiva para de una vez encontrar un equipo base. Mientras menos dudas tenga Fossati, mejor. La convivencia en Estados Unidos le permitirá encontrar todas las respuestas que necesite para afrontar el duro camino que todavía le queda por recorrer a su equipo.

Aldo Corzo peleará por un lugar en el 3-5-2 de Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR