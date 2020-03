Como diría Daniel Peredo: “Era hoy Ramón”. Las Eliminatorias Qatar 2022 empezaban este miércoles para la Selección Peruana, sin embargo, debido a la pandemia del virus COVID-19 se decidió suspender las dos primeras fechas de las mismas.

La FIFA tomó esta decisión debido a un pedido realizado por la CONMEBOL. La Confederación Sudamericana consideró que lo más óptimo era suspender las Eliminatorias en este lado del continente para evitar la propagación del coronavirus.

El primer choque de la Selección Peruana era contra la Selección Paraguaya de visitante. Movistar Deportes decidió no olvidar la fecha e igual transmitir el encuentro entre ambas selecciones, pero no una repetición de alguna antigua Eliminatoria. En esta ocasión, el canal deportivo optó por televisar el Peru vs. Paraguay en versión PES 2020.

El popular juego de Konami se usará para plasmar el primer encuentro de nuestra ‘Blanquirroja’. “¡Esperamos mucho por este partido y no nos quedaremos con las ganas! Este jueves 26 a partir de las 5:30 p.m., viviremos el Perú vs. Paraguay en su versión de PES 2020, y con nuestro equipo de siempre”, sostuvo Movistar Deportes en su cuenta oficial de Twitter.

Competiciones de fútbol suspendidas

Además de la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2022, se empezaron a suspender distintas competiciones futbolísticas. Dentro de América del Sur, las ligas nacionales se encuentran suspendidas al igual que la Copa Libertadores. Adicional a ello, la Copa América y Eurocopa se han pospuesto hasta el próximo año.

VIDEO RECOMENDADO

Así vive la cuarentena Luis Aguiar

Así vive la cuarentena Luis Aguiar. (Instagram)