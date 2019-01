Perú vs. Paraguay: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por un triunfo 'bicolor' en el Sudamericano Sub 20?

Perú vs. Paraguay se miden este martes en la tercera fecha del Grupo B, del Sudamericano Sub 20. La Selección Peruana va en busca de su segundo triunfo consecutivo luego de derrotar a Uruguay (1-0) en el debut.

El triunfo de la 'Bicolor' fue el primer paso para lograr la clasificación al Mundial de Polonia. El Sudamericano Sub 20 otorga cuatro cupos para la justa mundialista.

Perú vs. Paraguay: la 'bicolor' va por su segundo triunfo en el Sudamericano Sub 20 de Chile



Perú vs. Paraguay ha despertado gran expectativa y ya hay un favorito. ¿Cuánto pagan las principales casas de apuestas? Te contamos cual es el equipo que pagará más en el duelo que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca.

Casas de Apuestas Perú Empate Paraguay Betsson 3.20 3.15 2.13 Bet365 2.10 3.10 3.20 Bwin 2.10 3.10 3.20 InkaBet 2.15 3.20 3.30

El encuentro Perú vs. Paraguay se jugará a las 5.30 p.m. hora peruana. Si quieres conocer todos los detalles del partido puedes ingresar a este enlace ► Perú vs. Paraguay: fecha, hora y en qué canales de TV ver el partido por el Sudamericano Sub 20 de Chile