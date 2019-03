¿Hay paternidad? Los 5 últimos enfrentamientos entre Perú y Paraguay 

Perú vs. Paraguay suelen regalar partidos muy peleados y con goles. El amistoso de este viernes, en New Jersey, no pretende ser la excepción de este tradicional duelo entre la Selección Peruana y los albirrojos.

De los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras (contando amistosos y partidos oficiales), la blanquirroja logró imponerse en todas las ocasiones, creando una paternidad sobre el elenco que enfrentará en el amistoso FIFA.

Perú vs. Paraguay se jugó por última vez el 8 de junio del 2017, en Trujillo, como parte de la preparación del equipo de Ricardo Gareca para el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018.

En aquella ocasión, la bicolor se impuso por la mínima diferencia. El gol del encuentro lo marcó Paolo Guerrero, quien no estará presente en el partido de este viernes debido a la sanción que arrastra.

Sin embargo, al recordar los últimos diez Perú vs. Paraguay, la distancia se acorta. La Selección Peruana se impuso en seis ocasiones, mientras que los albirrojos en las cuatro restantes. ¿Se estirará la ventaja?

Perú vs. Paraguay: últimos enfrentamientos

08.06.17 Perú - Paraguay 1 : 0 (amistoso internacional)

10.11.16 Paraguay - Perú 1 : 4 (eliminatorias)

13.11.15 Perú - Paraguay 1 : 0 (eliminatorias)

03.07.15 Perú - Paraguay 2 : 0 (Copa América)

18.11.14 Perú - Paraguay 2 : 1 (amistoso internacional)

14.11.14 Paraguay - Perú 2 : 1 (amistoso internacional)

16.10.12 Paraguay - Perú 1 : 0 (eliminatorias)

07.10.11 Perú - Paraguay 2 : 0 (eliminatorias)

11.02.09 Perú - Paraguay 0 : 1 (amistoso internacional)

15.10.08 Paraguay - Perú 1 : 0 (eliminatorias)

