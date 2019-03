Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO: ¿Cómo, cuándo y dónde VER por Fecha FIFA?

Perú vs. Paraguay juegan este viernes 22 de marzo desde las 7:00 pm. en el Red Bull Arena de New Jersey. El partido corresponde al primer amistoso Fecha FIFA como preparación a la Copa América 2019 en Brasil. Depor te brinda la mayor información del compromiso internacional y cómo y dónde ver fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Además, cómo, cuándo y dónde seguir el partido que será transmitido vía Movistar Deportes.

El conjunto de Ricardo Gareca apenas pudo ganar uno de los seis partidos disputados después de su participación en el Mundial de Rusia 2018. Los otros cinco se saldaron con un empate y cuatro derrotas. Por ello, ganar a Paraguay se hace esencial para que no se enciendan las alarmas en la Blanquirroja a menos de tres meses para la Copa América.

Especialmente preocupantes fueron sus últimos dos encuentros amistosos, que perdió de local frente a Ecuador (0-2) y Costa Rica (2-3).

Por otro lado, Paraguay acumula año y medio sin conocer la victoria ya que, desde que venció a Colombia por 1-2 en octubre de 2017, solo ha jugado cuatro partidos que se saldaron con un empate ante Sudáfrica (1-1) y tres derrotas contra Venezuela (0-1), Estados Unidos (1-0) y Japón (4-2).

La Albirroja espera que la llegada a su banquillo de Berizzo, que reemplazó al colombiano Juan Carlos Osorio, marque un punto de inflexión en su trayectoria para recuperar confianza de cara a la Copa América.

Los últimos cuatro encuentros entre ambas selecciones arrojan un saldo positivo para Perú , que venció a Paraguay en todos ellos, con el último precedente en otro partido amistoso disputado en la ciudad peruana de Arequipa que se decidió con un solitario gol de Paolo Guerrero de tiro libre.

Perú vs. Paraguay: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán. Seleccionador: Ricardo Gareca.



Paraguay : Antony Silva; Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Hernán Pérez, Robert Piris Da Motta, Rodrigo Rojas, Derlis González; Miguel Almirón y Ángel Romero. Seleccionador: Eduardo Berizzo.



¿Qué canales transmitirán el partido en vivo y en directo?

Canadá: DAZN, beIN Spors Canadá, beIN Sports

Ecuador: Canal del Fútbol

Francia: beIN Sports, beIN Sports MAX 5

Paraguay: Telefuturo

Perú: Movistar Deportes

Singapur: SuperSports CH 202



¿Cómo ver por app móvil el partido amistoso?

Si cuentas con el paquete de Movistar, también puedes acceder a la app móvil para ver el Perú vs. Paraguay por fecha FIFA desde New Jersey. Solo tienes que descargar el link que verás a continuación y de esta manera suscribirte con tus datos y disfrutar del fútbol en vivo.

▷ Link para descargar la app y ver Perú vs. Paraguay aquí

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Paraguay en vivo y en directo

México: 6:00 pm – 22 de marzo

Perú: 7:00 pm – 22 de marzo

Colombia: 7:00 pm – 22 de marzo

Ecuador: 7:00 pm – 22 de marzo

Venezuela: 8:00 pm – 22 de marzo

Bolivia: 8:00 pm – 22 de marzo

Argentina: 9:00 pm – 22 de marzo

Chile: 9:00 pm – 22 de marzo

Uruguay: 9:00 pm – 22 de marzo

Paraguay: 9:00 pm – 22 de marzo

Brasil: 10:00 pm. – 22 de marzo

Reino Unido: 00:00 am – 23 de marzo

España: 1:00 am – 23 de marzo

Japón: 9:00 am – 23 de marzo