Perú vs. El Salvador: ¿Jefferson Farfán jugará el amistoso en Washington?

Perú vs. El Salvador se juega esta noche y los hinchas se preguntan si verán en la cancha a Jefferson Farfán. El delantero de la Selección Peruana no entrenó el lunes con normalidad y es la duda en el once bicolor. El médico Julio Segura habló sobre la lesión de la 'Foquita'.

"A Jefferson Farfán le molesta los muslos posteriores, el diagnóstico es que tiene una fatiga muscular", dijo el médico de la Selección Peruana en entrevista con RPP.

Jefferson Farfán podría ser el gran ausente en el duelo ante El salvador. (Video: José Luis Saldaña)

“Hoy ha mejorado, pero vamos a esperar hasta la tarde para ver cómo se siente. Si se siente en condiciones y el examen es negativo lo pondremos a disposición de Ricardo Gareca y su comando técnico. Ellos verán si estará en el partido", añadió el médico.

Todo indica que Jefferson Farfán no arrancará en el amistoso internacional pues el preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo dijo que si se jugaran por tres puntos, el delantero sería titular. Su lugar será ocupado por Yordy Reyna.

Julio Segura también habló sobre la lesión de Christofer Gonzales. "Tiene un desgarro parcial. No ha sido tan grave el asunto, no es para operarlo. El promedio es de seis semanas de recuperación. Podría haber sido peor", declaró.

Jefferson Farfán trabajando separado de sus compañeros. (Video: José Luis Saldaña)

