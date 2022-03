Una polémica jugada se dio sobre los minutos finales del Perú vs. Uruguay, luego de que Miguel Trauco sacara un centro ‘venenoso’, el mismo que complicó al portero ‘Charrúa’, Sergio Rochet, quien terminó dentro de su portería y dejando la sensación de que el balón traspuso por completo la línea de gol.

Lo mismo fue resaltado por Alexander Callens, quien señaló que el juez de la contienda hizo caso omiso a los reclamos por revisar la jugada que pudo darle el empate al conjunto nacional en el estadio Centenario de Montevideo en el duelo válido por la penúltima jornada de las Eliminatorias.

“Le dije (al árbitro del partido) que lo revise y me dijo que sí lo había hecho. Me acaban de enseñar la imagen y es gol, completamente. Nos han robado”, sostuvo el defensa del cuadro nacional, tras el partido, en diálogo con Movistar Deportes.

A enfocarse en Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





