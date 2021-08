Si bien la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani en el Perú vs. Uruguay podría ser un alivio para algunos, ese no es el caso de Alexander Callens. El defensa de la Selección Peruana destacó el poderío ‘Charrúa’, al mismo que sigue respetando, a pesar de la no presencia de sus dos principales goleadores.

“Dos jugadores no son un equipo. Uruguay tiene buena defensa, buenos volantes. Hay que estar muy preparados y no confiarnos con nada. Estamos pensando sacar los nueve puntos porque tenemos que salir de donde estamos, no podemos estar ahí en la tabla. Hay que trabajar mucho para eso”, sostuvo el defensa nacional en diálogo con RPP.

Por otro lado, el defensa de la Selección Peruana habló sobre el estado de Luis Advíncula, uno de los que podría perderse el Perú vs. Uruguay por lesión, así como de las aspiraciones que posee para el futuro cercano tras su buen rendimiento en la MLS.

“He notado a Luis Advíncula muy bien, siempre contento y con buena actitud. Es un jugador muy importante en la Selección Peruana y hay que esperar. Por mi parte, siempre mi intención es volver a Europa, competir ahí. Aunque la MLS es una liga que está creciendo cada vez más y traen jugadores con mucha calidad y experiencia”, agregó

¿Perú vs. Uruguay con público?

A pocos días del inicio del Perú vs. Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 (se desarrollará este jueves desde las 8 pm.), todavía no se conoce si la Selección Peruana será anfitrión en el Estadio Nacional con presencia de aficionados en las tribunas.

Al respecto se pronunció el titular del Minsa y brindó una luz de esperanza en diálogo con RPP, señalando que tomarán en cuenta tres pilares para su evaluación. El primero, será que todo aquel que ingresaría al coloso José Díaz, deberá tener ambas dosis de la vacuna; la segunda, que el aforo no sobrepase el 206; y tercero, que la distancia se respete durante todo el tiempo.

