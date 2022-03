Este sábado por la noche, André Carrillo llegó a nuestro país y desde este domingo se sumará a los trabajos en la Videna (los otros ‘extranjeros que ya se sumaron son Wilder Cartagena, Raziel García y Christian Cueva). Sí, de a pocos la Selección Peruana se va completando para los partidos de Eliminatorias Qatar 2022, ante Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima).

A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, el delantero de Al Hilal de Arabia Saudita se animó a dar declaraciones a la prensa: “Vamos a darlo todo por la selección, para ir directo al Mundial”.

Asimismo, se le consultó sobre su nuevo sitio dentro del campo de juego: “Me siento bien en mi nueva posición, no me lo esperaba. Estoy contento”. Además, indicó que se encuentra “bastante bien” dentro del Al-Hilal.

Sobre el primer partido que será ante Uruguay en Montevideo, André Carrillo sostuvo que “es una selección, como todos saben, que tiene muy buenas piezas y tiene muy buenos jugadores en grandes clubes. Pero esto es un deporte de equipo”.

La Selección Peruana se ubica en el quinto puesto (zona de repechaje) con 21 puntos, mientras que Uruguay cuenta con 22 unidades y se posiciona en la cuarta casilla. Por eso, el duelo en Montevideo es vital para decidir cuál equipo tiene más opciones de clasificar de manera directa a Qatar 2022.

El historial de Perú vs. Uruguay

Si se hace un recuento de los últimos Perú vs. Uruguay que se han disputado, en especial durante la era de Ricardo Gareca, se hace evidente los resultados parejos que se han tenido. Solo en los últimos dos choques se ha visto dos empates por 1-1, tanto en amistoso (2019) como en duelo oficial por Clasificatorias (2021).

Pero si hablamos de victorias por parte de la ‘bicolor’ (desde el 2015), se registraron dos marcadores a favor. ¿El último? El de la Copa América 2019, donde se llegó a clasificar a la semifinal del certamen, tras vencer en tanda de penales a los dirigidos por Óscar Tabárez. En el 2017 también se vivió otra alegría, por Eliminatorias (2-1).

En el caso del elenco ‘celeste’, también poseen dos triunfos, en lo que va la ‘era Gareca’. El último resultado positivo que tuvieron contra el combinado peruano fue en octubre del 2019, en un amistoso celebrado meses después de que Perú los elimine del certamen continental. También consiguieron una alegría como locales en las Clasificatorias a Rusia 2018, en marzo del 2016 (1-0).





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.