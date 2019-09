¡Todos a alentar! Al medio día arranca la venta de entradas para el Perú vs. Uruguay en el Estadio Nacional

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo y Lima. Dos partidos amistosos de preparación que se jugarán en el mes de octubre. El equipo de Ricardo Gareca se prepara para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 que arranca en marzo del próximo año.

Perú enfrentará a Uruguay en Montevideo, el viernes 11 de octubre (6 p.m./hora peruana) y jugará en Lima el martes 15 de octubre en el Estadio Nacional (8.30 p.m.). Las entradas para este encuentro se pondrán a la venta desde hoy al medio día a través Joinnus.com.

Ricardo Gareca ya eligió a los jugadores que disputarán esta Fecha FIFA. La gran ausencia entre los que recibieron el llamado fue Raúl Ruidíaz. La sorpresa fue la convocatoria de Armando Alfageme y la novedad, el retorno de Paolo Guerrero.



"No hay una razón particular para no convocar a Raúl, es el jugador más convocado en nuestra época. Como ya tenemos conocimiento de él de tantas participaciones que ha tenido ahora nos gustaría ver a Reyna también en esa posición", sostuvo, hace unos días, Ricardo Gareca en conferencia de prensa.



¡No te quedes sin ser parte de la fiesta!



A partir de hoy, y desde las 12:00 pm., consigue tus entradas a través de @joinnus. Acompañemos a nuestra 'Blanquirroja' 🇵🇪 en su amistoso internacional ante @Uruguay y continuemos demostrando que somos #LaMejorHinchadaDelMundo. 🙌⚽ pic.twitter.com/ziohmOnfUI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 30, 2019

