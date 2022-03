Uruguay recibirá esta noche a Perú en el estadio Centenario. Este recinto cargado de historia vuelve a ser escenario de un duelo crucial, pues ambas delegaciones requieren los tres puntos para estar a un paso de la clasificación a Qatar 2022. El gramado está listo, solo falta que lleguen los equipos.

El Centenario es el complejo deportivo con mayor capacidad en territorio ‘charrúa’ (más de 60 mil espectadores) y también es uno de los quince más grandes del continente. Incluso, posee el título de Monumento Histórico del Fútbol Mundial, otorgado por la FIFA en 1983, lo que la convierte en la única edificación deportiva con este reconocimiento.

Su construcción se dio para el Mundial que se celebró en 1930, siendo uno de los estadios más antiguos del mundo de América y recibe ese nombre por los 100 años desde la publicación de la primera constitución de ese país. Pero si de hechos históricos se trata, este recinto se inauguró con el partido frente a Perú el 18 de julio de ese año.

Así luce el gramado del estadio Centenario en Montevideo. (Foto: @AUFOficial)

Así llega Perú para enfrentar a Uruguay

El elenco de Ricardo Gareca entrenó el último miércoles en el recinto del club Nacional de Uruguay, donde pudieron afinar algunos detalles en el once. Antes de partir a tierras ‘charrúas’, se tenía a Christian Ramos como uno de los fijos en la ‘zaga’; sin embargo, esto habría cambiado y en su lugar estaría Carlos Zambrano.

El partido de Perú vs. Uruguay se jugará desde las 6:30 p.m. (hora peruana), a la misma hora que los compromisos de Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador y Brasil vs. Chile, ya que el combinado ‘cafetero’, así como la ‘Roja’, pelean punto a punto por alcanzar el último cupo o al menos estar en zona de repechaje.

Para que Perú llegue a la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022 en zona de clasificación directa, únicamente tendría que vencer a Uruguay de visita. Si la Blanquirroja suma tres puntos, no importará si Chile da el golpe en Brasil o si Colombia supera a Bolivia en Barranquilla, el cuadro de Gareca será cuarto en la clasificación antes de recibir a la ‘Albirroja’.





