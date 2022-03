Si de fútbol se trata, Jorge Luis Pinto es una de las voces autorizadas a nivel internacional para hablar. En apenas dos temporadas, se ganó el cariño y respeto de todos los peruanos, tras sacar campeón a Alianza Lima, después de 18 años de sequía, en 1997; y dos años después (1999) volver a colocarlo en una final. Y aunque han pasado más de 20 años desde que dejó el país, el DT ‘cafetero’ sigue de cerca al actual plantel de Ricardo Gareca de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. “Perú se ha compenetrado con lo que el técnico quiere”, dijo.

La Selección Peruana deberá medir fuerzas ante Uruguay y Paraguay al cierre de las Eliminatorias Qatar 2022. En ese sentido, el experimentado técnico mundialista destacó el avance del plantel del ‘Tigre’, pues confesó que el jugador peruano cuenta con las capacidades para poder enfrentar duelos con gran dificultad como lo será en Montevideo. “La selección peruana está más experimentada y mucho más adecuada que la que fue a Rusia 2018″, agregó.

¿Destaca la presencia de algún jugador peruano en la selección?

No podría ser egoísta en nombrar a uno solo, me parece. Yo siempre he defendido el concepto de equipo, y yo siento que hay un gran grupo humano con todos. Hay algunas imperfecciones, unos detalles y eso, no es fácil encontrar grupos humanos perfectos; pero yo pienso que se ha consolidado un grupo que ha tenido continuidad, que el que ha llegado sea impregnado de la tensión, de la entrega, del sacrificio y por eso Perú fue al Mundial y va a ir a este.

¿Qué opina de Lapadula?

Paolo aportó en su momento, hoy Lapadula está aportando. Felizmente, eso es solo una parte de lo que es un equipo de fútbol, en que el que llega puede aportar, y los que han llegado se han unido al grupo base. Tengo que ser sincero: hay un elemento que es clave y ese es la continuidad que ha tenido la mayoría de los jugadores, eso crea madurez, integra, ayuda a desarrollar la parte táctica, ya se conocen todos. Lapadula se ha integrado al equipo y eso es clave para afrontar una competencia tan larga como las Eliminatorias.

¿Qué necesita Perú para sacar un buen resultado en Montevideo?

Pensar en la camiseta peruana en lugar de la del uruguayo. Saber que lo que han hecho es bueno y tienen que seguir haciéndolo en este partido tan importante. El jugador peruano ya tiene madurez, ya la adquirió, se ve un equipo maduro, y yo siento que la presión en el partido en Montevideo no va a afectar totalmente.

Charla técnica

El estratega se animó a hablar sobre su natal Colombia, equipo que se encuentra séptimo en la tabla con 16 puntos. Pinto comentó sobre James Rodríguez, ‘joyita’ en el Mundial de Brasil 2014, quien hoy en día no se encuentra en su mejor nivel tanto en clubes como en la selección.

¿Colombia sufre mucho cuando James no está en su mejor nivel?

James fue un jugador muy importante. Hoy no tiene el mejor momento por múltiples razones. Su vida personal, su competitividad, no ha tenido la mejor competencia en los clubes donde ha estado; entonces, eso de alguna manera le ha afectado la forma de juego, no está en su mejor nivel, podría aportar mucho más.

¿Qué opina sobre los jugadores que destacan en sus clubes, pero no lo plasman en la selección?

La selección es una cosa muy diferente. Los clubes tienen una forma de jugar, tienen unos compañeros diferentes, y adaptarse a veces a una selección es como cuando uno va a una ciudad nueva, que no es fácil encontrar toda la comodidad, y eso pasa con varios jugadores que no se encuentran bien cuando llegan a selección por las razones que sea, por compañeros, por la forma de juego y eso hace que no todos los que juegan en selección puedan entregar lo mejor.

Corazón blanquiazul

Tras su paso en Alianza Lima, el hincha blanquiazul siempre tendrá presente a uno de técnicos más queridos por la institución, pues con disciplina y talento logró obtener el campeonato del 97. Hoy, el cuadro íntimo es el actual campeón nacional; sin embargo, no ha sabido sacar provecho en los últimos tres partidos, ubicándose en el puesto 14 de la tabla con 5 puntos.

¿Qué opinión tiene sobre la actualidad de Alianza Lima?

Alianza en este momento no está dando todo lo que tiene, porque puede dar mucho. Esa figura se da en muchos equipos, pero no pueden desesperarse, porque tiene la base del equipo que fue campeón, que hizo una gran campaña. Este periodo en el que no ha podido competir bien, no hay que valorarlo como una forma total de lo que es el equipo. Son circunstancias competitivas que se dan. Tengo la seguridad de que Alianza va a tomar el ritmo ganador fácilmente.





