Perú y Uruguay se enfrentarán esta noche en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias a Qatar 2022. La Selección Peruana buscará sumar su segunda victoria, pero no tendrá un duelo sencillo frente a los ‘charrúas’; pese a ello, Juan Jayo considera que se podrá conseguir el objetivo.

“Esta selección nos ha sorprendido varias veces, como en el último partido ante Ecuador y se saca un resultado importante. Hoy estamos en la misma situación, necesitamos ganar porque sino la situación se vuelve más complicada”, explicó en diálogo con Radio Ovación. Además, resaltó el regreso de Edison Flores al once, así como de Paolo Guerrero.

Sobre el primero, manifestó que “se veía venir esa alineación con el regreso de Flores”. En el caso del ‘Depredador’, argumentó la importancia que tiene su regreso al combinado blanquirrojo. “Se ha tomado su tiempo para poder recuperarse y creo que va a ser muy importante verlo cómo reacciona ante la exigencia y esperemos que pueda estar a la altura”, indicó.

Perú debe salir a buscar los tres puntos, pero sin comprometer el buen juego que posee el equipo, según declaró Jayo. “Hay que conjugar las dos cosas, no salirnos de nuestra esencia, hay que ser muy combativos para defender y recuperar la pelota. El fuerte de ellos es el juego aéreo y hay que estar muy atentos a eso”, argumentó.

Eso sí, no dejó de referirse a la ausencia de Pedro Aquino en la lista de convocados para esta fecha triple: “Hasta ahora no encuentro una decisión lógica, porque antes de no haberlo llamado a la Copa América, Aquino era uno de los fijos en la lista, incluso hasta no estando bien. Sorprende que no esté, sus razones tendrá Ricardo”.

La Selección Peruana completó su último entrenamiento en la Videna, durante la mañana, donde el ‘Tigre’ Gareca terminó de definir su once para esta noche frente a Uruguay. Si bien la urgencia de puntos es grande, el estratega argentino sabe solo deben demostrar en el campo el buen nivel que poseen sus convocados.





