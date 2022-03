Mueren en su ley. Hay dos posturas claras que se marcaron tras el partido entre Perú y Uruguay, luego de la polémica jugada que encendió la polémica en el partido y que pudo cambiar la historia del resultado entre ambas escuadras en el duelo que sostuvieron por Eliminatorias.

La primera, es la de gran parte del mundo, la misma que señala que el balón sí ingreso al arco de Sergio Rochet y que debió ser el 1-1 del encuentro. Sin embargo, hay una segunda (por parte de la prensa ‘Charrúa’, la misma que niega rotundamente que se haya marcado el gol incaico.

“Situación de VAR. Fina, fina, final. El árbitro no lo puede detener, pero el VAR lo estaba chequeando, pero ellos marcan una toma y en ella se puede ver que la pelota no ingresa”, sostuvo el comentarista uruguayo de VTV sobre la jugada que pudo ocasionar el empate visitante.

A enfocarse en Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





