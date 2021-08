La Selección Peruana se enfrentará a un golpeado Uruguay, este jueves en el estadio Nacional de Lima. Los orientales llegan a la capital con bajas importantes en su elenco principal, siendo las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani las principales en el conjunto dirigido por Óscar Washington Tabárez.

Con ello, se corta una racha de más de cinco años en que los orientales alineaban, desde el inicio en un partido oficial, a -por lo menos- uno de sus dos delanteros más efectivos y temidos de los últimos años. Para recordar una situación similar, tocaría remontarse hasta el 13 de octubre de 2015, cuando el ‘Pistolero’ y el ahora atacante del Manchester United quedaron fuera de la victoria por 3-0 sobre Colombia en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2016.

Desde entonces, fueron 39 los encuentros que Uruguay alineó a Luis Suárez o a Edinson Cavani -o a ambos de manera simultánea-, racha que se cortará en el encuentro que sostendrán con la Selección Peruana por la novena jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, para recordar un partido de los ‘Charrúas’ sin dos de sus principales estrellas, no hay que retroceder mucho en el tiempo. Y es que los orientales han disputado amistosos internacionales sin ninguno de sus dos elementos en ofensiva más importantes, siendo Perú el último en ser testigo de ello.

Incluso, fueron dos ocasiones en las que los próximos rivales de clasificatorias se midieron (en Lima y en Montevideo) con la ausencia de los delanteros celestes, dejando un empate (1-1) y una victoria (1-0) para los de Óscar Washington Tabárez sobre los de Ricardo Gareca en 2019.

Los posibles reemplazos de Suárez y Cavani en el Perú vs. Uruguay

En la zona ofensiva, para el Perú vs. Uruguay sería Jonathan Rodríguez el ‘9’ elegido para arrancar. El atacante de Cruz Azul viene con una buena racha en México, la misma que adornó con un tanto en el reciente duelo de la MLS All Stars contra la Liga MX All Stars.

En caso Óscar Washington Tabárez decida usar doble punta ante la Selección Peruana, Maximiliano Gómez toma la delantera ante sus demás compañeros para poder acompañar en la zona ofensiva a ‘Cabecita’, quien tiene todos los boletos comprados para arrancar ante los incaicos.

