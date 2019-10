¡A reír! Llegaron los memes para alegrar la previa del Perú vs. Uruguay que se juega esta noche en el Nacional

TODOS LOS MEMES AQUÍ | Perú y Uruguay | VÍA MOVISTAR DEPORTES Y LATINA TV | se enfrentarán hoy en el Estadio Nacional y los memes más hilarantes y divertidos no podían faltar en la previa del partido. Las divertidas publicaciones ya hacen de las suyas a la espera del encuentro con sabor a revancha que sostendrá la 'bicolor' ante los 'charrúas'.

► ¡Con Guerrero, Cueva y Flores! Así salta a la cancha la 'bicolor' y los 'charrúas' para la revancha en el Nacional



► Enzo Pérez y el polémico comentario sobre la mamá de Gallese tras insultos en el Alianza Lima-River Plate



La Selección Peruana saltará al campo con Christian Cueva y Edison Flores quienes volverán al equipo titular tras en duelo de ida disputado en Montevideo. Perú va con todo para ganar en casa.

Perú vs. Uruguay juegan hoy y tú no te puedes perder los mejores memes en la previa del partido. Dale click a la galería que acompaña esta nota y no vas a parar de reír.

Foto y video: américa tv

