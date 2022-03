La Selección Peruana ya inició con los entrenamiento de cara al partido ante Uruguay, el cual se llevará a cabo el próximo 24 de marzo en el Estadio Centenario. Ante ello, con la mira de traer los tres puntos en condición de visita, el defensor Miguel Araujo señaló que la ‘blanquirroja’ ya sabe lo que es ganar en escenarios complicados y espera que esta vez la historia se repita a favor de los dirigidos por Ricardo Gareca.

“Las sensaciones son duras, porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora poco los que jugamos afuera nos sumaremos a la Selección para ponernos aptos y poder meternos en estos dos encuentros que los jugaremos como verdaderas finales”, aseguró el futbolista de FC Emmen en una entrevista para el medio Ovación.

Asimismo, el central agregó que “a Dios gracias me siento bien física y mentalmente”. “En mi club me siento muy feliz y emocionado por todo lo que venimos trabajando en este año. Considero que hemos remado mucho para llegar hasta el primer lugar y esperamos mantenernos en esa ubicación hasta el final. No he tenido lesiones y espero no tenerla tomando en cuenta que se vienen partidos muy importantes”, mencionó.

En relación al escenario donde jugarán ante su similar Uruguay, Araujo comentó que buscarán a como dé lugar sumar una nueva victoria y así estar más cerca de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. “Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocaditos. Ya hicimos historia en otros países en donde no habíamos ganado y lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”, dijo.

Por último, el zaguero nacional se mostró agradecido con la hinchada y reveló que contar con su presencia en los estadios es un “punch extra” para el plantel. “Nosotros estamos muy agradecidos a la barra peruana porque siempre está alentándonos y están en todas partes. En Colombia fueron minoría en la tribuna pero no dejaron de apoyarnos en los casi 98 minutos que duró el partido. Les podrán subir las entradas, poner obstáculos, pero sé que ellos igual irán y nos alentarán con todo”, finalizó.

Se va completando la Selección Peruana

La Selección Peruana tiene prevista la llegada de Christian Cueva en las próximas horas; sin embargo, también se tiene confirmado para este sábado el arribo de Pedro Gallese, Alexander Callens, Miguel Trauco y André Carrillo al aeropuerto Jorge Chávez, para continuar con los trabajos en la Videna y prepararse para los duelos frente a Uruguay y Paraguay, respectivamente.

La Selección Peruana se ubica en el quinto puesto (zona de repechaje) de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras que Uruguay cuenta con 22 unidades y se posiciona en la cuarta casilla. Por eso, el duelo en Montevideo es vital para decidir cuál equipo tiene más opciones de clasificar de manera directa a Qatar 2022.





