VER LATINA TV | Perú vs Uruguay amistoso internacional de preparación para las Eliminatorias | EN VIVO | EN DIRECTO

SIGUE EL PARTIDO ONLINE | Perú vs. Uruguay | TRANSMISIÓN EN VIVO | LIVE HD | MOVISTAR PLAY | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | La 'bicolor' recibe a los 'celestes' en partido de revancha, luego de caer por 1-0 en Montevideo. La Selección Peruana va con cambios en el once marcados por la vuelta al equipo titular de Christian Cueva y Edison Flores.



Puede que hoy ninguno alcance su mejor versión, pero los jugadores de la 'blanquirroja' ya demostraron que entre ellos se potencian. ¡Perú va con todo ante Uruguay!

¿Cuándo y cómo ver GRATIS y EN VIVO el amistoso de Perú vs. Uruguay por FECHA FIFA?

Perú vs. Uruguay chocan este martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. La Selección Peruana se prepara con miras a las Eliminatorias a Qatar 2022. Sigue el encuentro a través de Latina TV (canal de señal abierta), así como en Movistar Deportes y Movistar Play.

La @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en la cancha del Estadio Nacional, ultimando detalles para el duelo de mañana ante @Uruguay 🇺🇾.



La @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en la cancha del Estadio Nacional, ultimando detalles para el duelo de mañana ante @Uruguay 🇺🇾.

¡No dejemos de alentar a nuestra 'blanquirroja'!

Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán su revancha ante Uruguay después de caer 1-0 en Montevideo, el viernes pasado. En aquel partido el único gol fue anotado por Brian Rodríguez, a los 17 minutos del duelo.

El retorno de Alejandro Hohberg a la Selección Peruana fue una de las más grandes sorpresas de esta Fecha FIFA, el jugador de Universitario de Deportes recibió el llamado del 'Tigre', tras la lesión de Yoshimar Yotun, y logró sumar minutos en el duelo anterior ante el cuadro 'charrua'.

“Estoy contento por haber sido considerado una vez más. Además, feliz por tener minutos. El resultado no fue el que esperamos. Pero hay que quedarnos con lo más positivo para el partido del martes. Podemos dar más”, sostuvo al respecto el futbolista.



En el entrenamiento de este lunes, Ricardo Gareca probó con Christian Cueva y Edison Flores en el equipo titular. Recordemos que 'Aladino' no fue parte del once inicial del duelo anterior por una decisión táctica; mientras que el 'Orejas' tuvo una leve lesión en el pie izquierdo y el 'Tigre' decidió cuidarlo.

Los dirigidos por Óscar Tabares, por su parte, se preparan para el duelo ante la 'bicolor' en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Perú vs. Uruguay: así llegan los 'Charrúas'

11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso

06/09/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

29/06/19 | Uruguay 0-0(4-5) Perú | Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón| Copa América

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

07/06/19 | Uruguay 3-0 Panamá | Amistoso

Perú vs. Uruguay: así llega la Blanquirroja



11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

Perú vs. Uruguay: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Perú Empate Uruguay Betsson 2.85 2.95 2.60 Apuesta Total 2.69 2.82 2.54 Inkabet 2.80 2.95 2.60 Te Apuesto 2.60 3.30 2.50 Bet 365 2.90 3.00 2.55

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú 8:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m

Chile 10:30 p.m

Argentina 10:30 p.m

Ecuador 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami) 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 6:30 p.m.

España (miércoles) 3:30 a.m.

Perú vs. Uruguay: posibles alineaciones

Perú : P. Gallese; L. Advíncula, C. Zambrano, L, Abram, M. Trauco; R. Tapia, C. Gonzales; A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores; P. Guerrero.



Uruguay: M. Campaña; M. Cáceres, J. Giménez, D. Godín, M. Viña; F. Valverde, M. Vecino, L. Torreira, B. Rodriguez; B. Lozano y M. Gomez.



