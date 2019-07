EN VIVO Perú vs. Uruguay: la 'bicolor' va con todo en su debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019 | EN DIRECTO

EN VIVO | Perú vs. Uruguay EN DIRECTO | LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | ONLINE | LIVE HD | VER GRATIS | La Selección Peruana Sub 23 debuta hoy por la fecha 1 de los Juegos Panamericanos 2019 , en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nolberto Solano ya tiene el once definido para salir con todo por sus primeros tres puntos. Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Jefferson Portales, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes serán los que saltarán al campo con el aliento incondicional de la 'Mejor hinchada del Mundo'. El estadio lucirá un marco impresionante para alentar a los jugadores que buscan hacer historia en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Dónde y cómo ver el partido entre Perú y Uruguay por los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Perú vs. Uruguay se enfrentarán esta noche a las 8.30 p.m. en el estadio de la Universidad de San Marcos. El partido será dirigido por el árbitro Ulises Mereles de Paraguay. El duelo será y transmitido por Latina TV (2 M - 192 D - 2 C) y Movistar Deportes en su canal dedicado a los Juegos Panamericanos Lima 2019 (19 M).

Perú vs. Uruguay EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Foto: FPF / Video: América TV

Los dirigidos por Nolberto Solano saldrán en búsqueda de sus tres primeros puntos en el certamen. En frente, tendrán a la siempre complicada escuadra 'Charrúa', la misma que llega a Lima con la única consigna de defender la medalla de oro obtenida en Toronto 2015.

Perú vs. Uruguay marcará el debut de ambas escuadras en los Juegos Panamericanos 2019, por lo que el empate no es negociable. Tanto la bicolor, como la celeste, esperan brindar un gran espectáculo al público que se dará cita al recinto de la capital.

Los 'Charrúas' llegan con el plantel base que los hizo llegar hasta los octavos de final del Mundial Sub 20, por lo que se espera un duelo de poder a poder y con muchas emociones de principio a fin.

Nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 derrotó 1-0 a su similar de Ecuador 🇪🇨 en partido amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de San Marcos como preparación a los @Lima2019Juegos. Más detalles aquí ▶️ https://t.co/qebQgbD0CG#ArribaPerú 🙌 pic.twitter.com/wyYKAv0HcM — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 26, 2019

Perú vs. Uruguay contaría con la presencia en el ataque de Mauricio Montes. El experimentado goleador nacional espera hacer valer todo su conocimiento ante la zaga rival, aunque es consciente de que no será nada fácil.

Bruno Méndez, defensor de Corinthians, será el baluarte visitante en el duelo contra la escuadra uruguaya. El capitán de los 'Charrúas' tratará de anular a los atacantes nacionales, a base de experiencia y del juego fuerte que lo caracteriza.

Kevin Quevedo y Andy Polar serán los jugadores más habilidosos que utilice Nolberto Solano en el Perú vs. Uruguay. Ambos jugadores vienen desempeñándose de buena manera en el torneo local, por lo que la gente espera su mejor rendimiento en el duelo debut de la Blanquirroja.

Perú vs. Uruguay: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Perú Empate Uruguay Betsson 2.65 3.50 2.40 Apuesta Total 2.53 3.18 2.44 Inkabet 2.63 3.40 2.45 Te Apuesto 2.40 3.40 2.20

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

8:30 p.m. - Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos

9:30 p.m. - Venezuela, Bolivia, Chile

10:30 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

2:30 horas (del día siguiente) - Reino Unido

3:30 horas (del día siguiente) - España, Alemania, Italia, Francia

Perú vs. Uruguay: posibles alineaciones

Perú : Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Jefferson Portales, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes



Uruguay: Santiago Mele; Emanuel Gularte, Sebastián Cáceres, Bruno Méndez, Gastón Álvarez; Pablo Siles, Maximiliano Araujo, Federico Martínez; Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez y Darwin Núñez.

