Perú vs. Uruguay en vivo: fecha, horarios y canales para ver el partido por Juegos Panamericanos

Perú y Uruguay juegan este lunes 29 de julio en el estadio Mayor de San Marcos por la primera fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La selección peruana, dirigida por Nolberto Solano, aprovechará su condición de local para buscar los tres primeros puntos en un encuentro que inicia a las 20:30 horas y será transmitido vía Latina.

Depor seguirá el minuto a minuto del encuentro entre Perú y Uruguay desde la web; además, te da la mayor información de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el medallero, últimas noticias, datos, tabla de posiciones, declaraciones y más cosas que deberías saber sobre el evento que se realiza en la capital peruana.

Cabe mencionar que los partidos de la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se transmiten en Latina, el canal oficial del evento deportivo, que también cuenta con un app móvil para que puedas ver el partido de fútbol en vivo y online por cualquier dispositivo móvil. Además, contará con una transmisión especial de Movistar Deportes y el canal Lima 2019 (19 de Movistar TV).

Perú derrotó 1-0 a Ecuador en partido amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de San Marcos como preparación a los Juegos Panamericanos 2019. Perú derrotó 1-0 a Ecuador en partido amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de San Marcos como preparación a los Juegos Panamericanos 2019. Selección Peruana / Twitter

El equipo bicolor parece tener el once confirmado tras los últimos entrenamientos realizados en la Videna de San Luis. Nolberto Solano formaría con Carlos Cáceda en el arco, Eduardo Rabanal, Junior Huerto, Jefferson Portales y Aldair Fuentes en la primera línea defensiva. Jesús Pretell y Jordan Guivin en la primera línea de volantes; Andy Polar y Kevin Quedo por extremos; finalmente, Yamir Olia y Mauricio Montes como delanteros.

El equipo dirigido por Nolberto Solano espera darle una alegría al país, anfitrión del presente certamen. Sin embargo, son conscientes de que no será una misión fácil; más aún, al tener que debutar contra uno de las favoritos a llevarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019.

Las entradas para el torneo tienen un precio de S/.20 (Sector A) y S/.50 (Sector B) en la etapa preliminar, mientras que para las finales serán de S/.80 y S/.40, respectivamente. Los menores de edad, adulto mayor y personas con discapacidad y sus acompañantes pagarán la mitad del precio.

Agenda de fútbol en los Juegos Panamericanos

Lunes 29 de julio

Fecha 1:

Panamá vs. México | 10:00 horas (horario peruano)

Ecuador vs. Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Jamaica vs. Honduras | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs. Uruguay | 20:00 horas (horario peruano)



Jueves 01 de agosto

Fecha 2:

Panamá vs. Ecuador | 10:00 horas (horario peruano)

México vs Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Jamaica vs Uruguay | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs Honduras | 20:00 horas (horario peruano)



Domingo 04 de agosto

Fecha 3

México vs Ecuador | 10:00 horas (horario peruano)

Panamá vs Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Honduras vs Uruguay | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs Jamaica | 20:00 horas (horario peruano)



Miércoles 07 de agosto

Etapa eliminatoria

4 A vs. 4 B | 10:00 horas-12:00 horas

3 A vs. 3 B | 13:00 horas-15:00 horas

1 A vs. 2 B | 17:30 horas-19:30 horas

1 B vs. 2 A | 20:30 horas-22:30 horas



Jueves 08 de agosto

Semifinales

1ª vs 2 B | 17:30 horas-22:30 horas

1B vs 2A | 20:30 horas-22:30 horas



Sábado 10 de agosto

Final:

Final de Bronce: 17:30 horas-19:30 horas

Horarios para ver el Perú vs. Uruguay por Panamericanos 2019

Perú: 20:30 horas

Argentina: 22.30 horas

Chile: 21:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

México: 20:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas

España: 3:30 horas (martes 20)



Programación del lunes 29 de julio

10:00 | Panamá vs. México | Estadio San Marcos

13:00 horas | Ecuador vs. Argentina | Estadio San Marcos

17:30 horas | Jamaica vs. Honduras | Estadio San Marcos

20:30 horas | Uruguay vs. Perú | Estadio San Marcos