Perú vs Uruguay este martes desde el Estadio Nacional por amistoso FIFA 2019

Perú vs. Uruguay EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | SEGUIR TRANSMISIÓN | GRATIS | se enfrentan este martes en el partido de vuelta por la Fecha FIFA doble del mes de octubre. Ambas selecciones arrancaron con su preparación de cara a las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 que se disputarán desde el mes de marzo del próximo año. En el partido de ida disputado en Montevideo, los 'charrúas' ganaron a la 'bicolor' por 1-0 con gol de Brian Rodríguez.

Perú vs. Uruguay se jugará este martes en el Estadio Nacional, a partir de las 8:30 p.m. El partido será transmitido por la señal de Movistar Deportes y Latina TV. Recuerda que en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles, incidencias y toda la información antes, durante y después del encuentro.

La ' bicolor' saldrá al gramado del Estadio Nacional con su tradicional sistema de 4-2-3-1, que lo llevó al Mundial Rusia 2018 después de 36 años de sequía y que le permitió ser finalista de la Copa América Brasil-2019. Así lo ensayó Ricardo Gareca en el penúltimo entrenamiento realizado en la Videna.

El entrenamiento matinal estuvo marcado por los retornos de Christian Cueva y Edison Flores al once titular. El popular 'Aladino' no arrancó las acciones, en el primer Perú vs. Uruguay, por disposición táctica y 'Orejas' no jugó por una molestia muscular.

"Nos costó meternos en el partido porque el rival presionaba mucho en la mitad de la cancha. Nosotros no tuvimos profundidad en los dos tiempos. Me duele la forma como nos hacen los goles. No pudimos elaborar lo que siempre intentamos en cada partido. Solo nos queda seguir trabajando", dijo Ricardo Gareca tras la derrota.



El entrenador uruguayo Óscar Tabárez alcanzará un hito este martes cuando su selección enfrente a Perú: serán 200 partidos al mando de la Celeste. La baja obligada del equipo será la de Muslera que debió partir hacia Turquía para el nacimiento de su hija. En su lugar fue convocado Gastón Olveira de River Plate de Uruguay.



Perú vs. Uruguay: así llega la 'bicolor'



11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

Perú vs. Uruguay: así llegan los 'Charrúas'



11/10/19 | Uruguay 1-0 Perú | Amistoso

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso

06/09/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

29/06/19 | Uruguay 0-0(4-5) Perú | Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón| Copa América

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

07/06/19 | Uruguay 3-0 Panamá | Amistoso

Perú vs. Uruguay: así pagan las casas de apuesta



Casa de apuesta Perú Empate Uruguay Betsson 2.85 2.95 2.60 Apuesta Total 2.69 2.82 2.54 Inkabet 2.80 2.95 2.60 Te Apuesto 2.60 3.30 2.50 Bet 365 2.90 3.00 2.55

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo



Perú 8:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m

Chile 10:30 p.m

Argentina 10:30 p.m

Ecuador 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami) 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 6:30 p.m.

España (miércoles) 3:30 a.m.

Perú vs. Uruguay: posibles alineaciones



Perú: P. Gallese; L. Advíncula, C. Zambrano, L, Abram, M. Trauco; R. Tapia, C. Gonzales; A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores; P. Guerrero.



Uruguay: M. Campaña; M. Cáceres, J. Giménez, D. Godín, M. Viña; F. Valverde, M. Vecino, L. Torreira, B. Rodriguez; B. Lozano y M. Gomez.

