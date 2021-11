En las últimas horas, alrededor del equipo dirigido por Ricardo Gareca hubo más de una interrogante sobre el once que iba a colocar en el choque entre Perú vs. Venezuela. Como se recuerda, Alexander Callens fue desconvocado por lesión (lo reemplazará Luis Abram) y Yoshimar Yotún volvió a quedar a disposición tras cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El jugador de Cruz Azul no estuvo en el 3-0 sobre Bolivia.

Pese a ello, se tiene claro que Yoshimar Yotún es una pieza clave dentro del esquema del ‘Tigre’ y por lo último que se trabajó en las prácticas, todo hace indicar que volverá a estar desde el vamos este martes ante Venezuela. Sí, se cuadrará ante Renato Tapia y Sergio Peña en la volante.

Además, sus registros en la etapa con el técnico argentino no mienten. A nivel de eliminatorias ya acumula 27 partidos, en el Mundial de Rusia 2018 estuvo ante Dinamarca, Francia y Australia. Ojo, y en la última Copa América, desarrollada en Brasil, anotó en dos oportunidades: contra Colombia y Paraguay.

Otro dato no menor es que el jugador de la Selección Peruana es uno de nuestros mejores asistidores a nivel de Eliminatorias. Según la cuenta Son Datos No Opiniones, el mediocampista tiene cuatro ‘pases-gol’. Del actual grupo, Christian Cueva tiene la misma cifra.

Registros de Yotún con Gareca

TORNEO PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS Copa América 2015 6 - - Copa América 2016 3 - - Eliminatorias Rusia 2018 15 - 4 Mundial Rusia 2018 3 - - Copa América 2019 6 1 - Amistosos 20 1 3 Copa América 2021 7 2 1 Eliminatorias Qatar 2022 12 - -

Lista la oncena del ‘Tigre’

La Selección Peruana ya se encuentra en Caracas y esta mañana entrenó en el estadio Brígido Iriarte. Ricardo Gareca por el momento tendría listo el siguiente equipo: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Por ahora, la blanquirroja marcha en el séptimo lugar, con 14 unidades. Se encuentra a dos de zona de clasificación directa. El cotejo contra la ‘Vinotinto’ es como una final.

