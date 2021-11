No le falta nada a este Perú vs. Venezuela. Los locales se encontraron con un penal a favor, el mismo que no pudo ser aprovechado por los llaneros, debido a un Pedro Gallese que se mostró gigante y le negó el tanto del empate, en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas a Darwin Machís.

La acción se dio sobre los 22 minutos de la etapa complementaria, luego de que el juez de la contienda señalara una mano, dentro del área, de Miguel Trauco, señalando la pena máxima en favor de los locales, quienes se encontraban felices por la oportunidad, aunque no se acordaron que tenían un ‘Pulpo’ frente a ellos.

Lejos de ponerse nervioso por la jugada en el Perú vs. Venezuela, Pedro Gallese dejó en claro que es uno de los pilares defensivos del combinado incaico, pagando con creces su inclusión entre los 20 mejores arqueros del mundo, reconocimiento que está a la altura de lo que ofrece partido a partido.

Perú vs. Venezuela: la previa

La última ocasión en la que Perú vs. Venezuela se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria -por la mínima diferencia- en favor de los incaicos, resultado que los de Ricardo Gareca buscarán repetir ante un cuadro vinotinto que intentará hacer respetar la casa.

Perú llega a este encuentro con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas en la Fase 2, mientras que Venezuela hace lo propio con siete puntos, como resultado de dos triunfos, un empate y nueve partidos perdidos en lo que va del certamen.

Respecto a las bajas, el cuadro ‘llanero’ no podrá contar con Salomón Rondón, Jhon Chancellor, Josef Martínez, Yeferson Soteldo y Adalberto Peñaranda, mientras que por el lado de la ‘blanquirroja’, Alexander Callens quedó fuera por lesión y Carlos Cáceda, quien quedó desafectado de la convocatoria por un tema sanitario.





