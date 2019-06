Paolo Guerrero y Salomón Rondón en un choque de goleadores históricos

Cuenta la madre de Paolo Guerrero , doña Peta, que su hijo no tuvo infancia ni juventud porque solo pensaba en jugar fútbol. Sin embargo, nunca le puso trabas. Después de todo, sabía que sería futbolista desde que lo llevaba en la panza. Su nombre, además, fue inspirado en Paolo Rossi, el exjugador italiano.



Pero hay más históricos que influyeron en la vida del '9' de la Selección Peruana. El mítico alemán Gerd Muller, por ejemplo, fue el primer DT que recibió a Paolo en el Bayern Munich y se encargó de hacer despegar su carrera a punta de chocolates: le regalaba uno por cada gol que anotaba en la reserva del equipo bávaro. "He aprendido mucho de él. Es una persona muy agradable y tranquila", contó Paolo.

Otro es el 'Fenómeno' Ronaldo. "Siempre he tratado de centrarme en las cosas que él hizo. Era mi inspiración". agregó el 'Depredador'. Con 62 goles en 98 partidos, su ídolo es el segundo máximo goleador de la selección brasileña, por detrás de Pelé (77) y por delante de Neymar (60).



Paolo bien siguió sus pasos. Porque hoy llega a la Copa América de Brasil como máximo artillero de la bicolor, con 36 goles en 94 partidos. No sorprende. Es un delantero que también tiene estirpe futbolera. Es familiar de los históricos del fútbol peruano Oscar y Carlos Gómez Sánchez, Héctor Chumpitaz y medio hermano del exseleccionado Julio 'Coyote' Rivera. También sobrino de José González Ganoza, el arquero que falleció en el accidente aéreo de Alianza Lima.

Comenzó jugando de '10', pero ya en Alemania lo pusieron de '9' fijo. Tras el Bayern y el Hamburgo, llegó al Corinthians bajo la batuta de Tite, club donde anotó 54 tantos, uno de ellos en la final del Mundial de Clubes del 2012 ante el Chelsea, que le dio al equipo brasileño el título más importante de su historia. El Flamengo y el Internacional completan su carrera.

En Brasil, Paolo Guerrero buscará batirse así mismo, tras ser goleador en las Copa América de 2011 y 2015 con cinco y cuatro anotaciones, respectivamente. Ya lo sabemos: su vida siempre giro entorno al fútbol, incluso en medio de suspensiones que consideró injustas. "Él llega donde él quiere. Lo que él quiere en su mente, le sale", asegura su madre.

Perú: Paolo Guerrero

Lugar y fecha de nacimiento: Lima (PER)

Edad: 35 años (01/01/84)

Talla:1.85 m.

Peso: 82 kg.

Club actual: Internacional (BRA)

Debut selección: 2004

PJ y goles selección: 94/36

PJ y goles Copa América: 19/11

2019 en su club: 13/9



Al frente: Salomón Roldón



En cada uno de los equipos en los que le tocó jugar, Salomón Rondón siempre quiso usar el 23 en su camiseta. Él mismo cuenta que de no haber sido futbolista, hubiera sido basquetbolista y ese fue el número que inmortalizó Michael Jordan, icono de los Chicago Bulls en los años 90. "Siempre veo videos de Jordan en sus tiempos como jugador. Es un ejemplo para un deportista de élite”, contó el jugador venezolano en una ocasión.

Puede que, finalmente, Rondón no haya elegido rebotar una pelota usando las manos, sin embargo, fue tocado con lo mejor de 'Mike' para conquistar un deporte que se juega con los pies. Así, el hijo de un profesor de química, consiguió la fórmula para multiplicar sus goles y convertirse en el artillero histórico de la selección de Venezuela con 24 goles en 74 partidos.

Eso sí, cuando llegó en agosto al Newcastle inglés, pidió usar el '9' que llevó Alan Shearer, máximo goleador de la historia de la Premier League con 260 tantos. Asumió la presión, respondió con goles y se ganó el respeto de la afición. Los eligios caen por sí solos.

“La jerarquía de Salomón Rondón infunde respeto a los rivales”, declaró Rafael Dudamel, actual DT de la 'Vinotinto'. Y agregó para no dejar dudas sobre uno de sus futbolistas preferidos: “Si jugara en el Barcelona, estaría entre los mejores del mundo”.

Tras debutar profesionalmente a los 16 años en el Aragua FC, dio el salto a Europa: pasó por Las Palmas y Málaga, en España; Rubin Kazán y Zenit, en Rusia; y West Bromwich y Newcastle, en Inglaterra.

Ahora, el 'Gladiador' buscará darle a Venezuela su primera Copa América, un torneo en el que no le ha ido mal: en 2011 obtuvo un histórico cuarto puesto, en 2015 integró el equipo ideal del certamen y en 2016 llegó hasta los cuartos de final. "He fracasado una y otra vez en mi vida y es por ello que he tenido éxito”. La frase es de Michael Jordan, pero la inspiración es para Salomón Rondón.



Venezuela: Salomón Rondón

Lugar y fecha de nacimiento: Caracas (VEN)

Edad: 29 años (16/09/89)

Talla:1.86m.

Peso: 86 kg.

Club actual: Newcastle (ING)

Debut selección: 2008

PJ y goles selección: 74/24

PJ y goles Copa América: 13/4

2019 en su club: 18/6

Las historias de Paolo Guerrero y Salomón Rondón se cruzarán en el debut de Perú y Venezuela, este sábado, en la Copa América de Brasil. En grupo A lo completan Brasil y Bolivia, por lo que se trata de un choque fundamental. Lo dicen todos: el ganador tendrá todo servido para avanzar a la siguiente fase.

Otros goleadores históricos en actividad en la Copa América:



Argentina: Lionel Messi

Lugar y fecha de nacimiento: Rosario (ARG)

Edad: 31 años (24/06/87)

Talla:1.70m.

Peso: 72 kg.

Club actual: Barcelona (ESP)

Debut selección: 2005

PJ y goles selección: 130/67

PJ y goles Copa América: 21/8

Uruguay: Luis Suárez

Lugar y fecha de nacimiento: Salto (URU)

Edad: 32 años (24/01/87)

Talla:1.82m.

Peso: 86 kg.

Club actual: Barcelona (ESP)

Debut selección: 2007

PJ y goles selección: 107/56

PJ y goles Copa América: 6/4



Chile: Alexis Sánchez

Lugar y fecha de nacimiento: Tocopilla (CHI)

Edad: 30 años (19/12/88)

Talla:1.69m.

Peso: 62 kg.

Club actual: Manchester United (ING)

Debut selección: 2006

PJ y goles selección: 124/41

PJ y goles Copa América: 16/5

Colombia: Radamel Falcao

Lugar y fecha de nacimiento: Santa Marta (COL)

Edad: 33 años (10/02/86)

Talla:1.80m.

Peso: 78 kg.

Club actual: Mónaco (FRA)

Debut selección: 2007

PJ y goles selección: 85/34

PJ y goles Copa América: 8/2

