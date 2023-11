La Selección Peruana tiene una dura tarea este martes: enfrentar a Venezuela, una selección que arrancó con derrota en las Eliminatorias 2026, pero que en el camino tomó un segundo aire y ahora ocupa el cuarto puesto en la tabla de posiciones. Sin duda un reto muy grande, en especial, por los números rojos que tiene el combinado nacional y que ha llevado a más de uno a preguntarse sobre la continuidad de Juan Reynoso (estamos en la última posición, con un solo punto). Al respecto, Roberto palacios consideró que no es momento de cambios de comando técnico, aunque sí hizo hincapié en cómo se debe manejar esta crisis deportiva.

En diálogo con Radio Ovación, el ídolo de Sporting Cristal señaló que “me da mucha tristeza que las cosas no le hayan salido bien a Juan, que es mi amigo, espero que mañana las cosas cambien, que los chicos hagan un buen partido, que sepan que están defendiendo la camiseta de la selección peruana y que cuando uno se la pone, la tiene que sudar y poner mucho corazón. Lamentablemente los resultados no están acompañando a Juan y es difícil estar tranquilo, cualquier técnico estaría preocupado”.

Asimismo, agregó que es necesario creer en el proceso del estratega nacional. “Quiero desearle el mejor de los éxitos a Juan, espero que las cosas cambien porque no hay forma de cómo tapar el mal momento que está viviendo la Selección por los resultados. Algo similar pasó con Ricardo Gareca, no sé si nuevamente se volverá a revertir eso, porque es complicado estar en el último lugar; ves la tabla y es preocupante”, indicó.

Un punto que tocó fue cómo se manejan los jugadores. “El futbolista tiene que estar preparado para las críticas constructivas, pero que no se olviden que el jugador profesional tiene que aceptar que no todo es color de rosa, tiene que tener la capacidad para salir adelante de un mal momento que está viviendo. El futbolista tiene que aceptar (las críticas), si no aceptan es lo peor que puede pasar y tienen que asimilar las cosas”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al presente del seleccionado ‘llanero’, que a la fecha suma dos victorias, dos empates y solo una derrota, en lo que va de las Clasificatorias Sudamericanas. “Es un trabajo el que Venezuela ha podido continuar con chicos que han estado en selecciones menores, aquí a una Sub-17 le va mal y se desarma todo”, apuntó.

¿En qué canales ver el Perú vs. Venezuela?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Venezuela: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; Globo en Brasil; AUFTV, Antel TV y DSports (DIRECTV) en Uruguay; Chilevisión y Paramount+ en Chile; Caracol y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol 2 en Ecuador; TyC Sports 2 en Argentina; HEI Now en Paraguay; ByM Sport, Televen, SimpleTV y Venevisión en Venezuela; y FBF Play en Bolivia.

¿A qué hora comienza el Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 22.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO