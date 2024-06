La Selección Peruana está entrenando de cara a su debut en la Copa América ante Chile. A unos días del partido, existen algunas incertidumbres sobre el once que utilizará la blanquirroja ante el equipo dirigido por Ricardo Gareca. Una de ellas es acerca del jugador que ocupará la posición de interior por izquierda. Hay dos alternativas: Piero Quispe (22 años) o Joao Grimaldo (21 años). Ambos tuvieron minutos en los últimos dos amistosos internacionales de la bicolor -ante Paraguay y El Salvador- y Jorge Fossati tiene que tomar una decisión definitiva en los próximos días. Depor conversó con periodistas y entrenadores sobre este tema y las opiniones son divididas.

Piero Quispe y las dudas que dejó su último partido

El entrenador uruguayo conoce de primera mano a ‘Pierito’ -salieron campeones de la Liga 1 con Universitario de Deportes en 2023- y lo puso en tres de los cuatro amistosos de la bicolor en este 2024. Se quedó en el banco de suplentes en el debut de Fossati ante Nicaragua -triunfo por 2-0-; sin embargo, luego jugó 60′ y anotó un gol en la victoria (4-1) sobre República Dominicana. Después, fue titular y jugó 73′ en el empate (0-0) con Paraguay y disputó 45′ en el triunfo (1-0) sobre El Salvador.

El talento de Piero Quispe es innegable y lo ha demostrado en Pumas UNAM y en la blanquirroja, pero no logró destacar ante los paraguayos y salvadoreños y eso ha generado que los hinchas comiencen a dudar de su titularidad. La ‘Selecta’ fue un rival bastante flojo y la Selección Peruana volvió a mostrar poca claridad en la zona ofensiva. Por supuesto, uno de los más señalados fue el exjugador ‘merengue’, quien tiene el trabajo de ser el organizador del equipo y hacer olvidar a Christian Cueva.

El futbolista del club mexicano no tuvo precisión al momento de filtrar los balones. No solo no logró romper líneas, sino que tampoco tuvo una buena conexión con los delanteros, en este caso Edison Flores y Gianluca Lapadula. Jugó 45′ y tuvo un 89% de precisión en los pases (24/27), pero la mayoría fueron hacia el medio o atrás. Si bien la primera idea era que sea el titular en esa posición, su rendimiento discreto ha hecho que Fossati pruebe a Joao Grimaldo y, hasta el momento, no ha desentonado.

Números de Piero Quispe en Perú en 2024

Partidos jugados Minutos Goles Asistencias 3 178 1 0

Piero Quispe jugará su primera Copa América con Perú. (Foto: Getty Images)

El atrevimiento y la velocidad de Joao Grimaldo

A comparación de Quispe, el futbolista de Sporting Cristal tuvo menos minutos en los amistosos de la blanquirroja en este año. Jugó 59′ en el triunfo sobre Nicaragua y anotó un gol; luego fue suplente ante República Dominicana y Paraguay; y finalmente disputó 45′ ante El Salvador. Aunque no se le ha visto mucho tiempo en el terreno de juego, lo que queda claro es que es un jugador al que le gusta gambetear y aplicar la velocidad para desestabilizar al rival. Su picardía, sus jugadas individuales, hicieron que muchos comiencen a pedirlo como titular en la posición de interior izquierdo.

Es cierto que su posición natural es extremo, pero Grimaldo demostró que es polifuncional en la zona ofensiva y no solo se mostró bastante participativo en la volante, sino que también consiguió hacer de las suyas. Por ejemplo, a los 72′ de juego, se hizo un autopase con el taco, dejó en el camino a un rival e inició el contragolpe que no acabó bien. Pero esa verticalidad es algo que necesita la blanquirroja ante los próximos rivales, que serán bastante duros -integramos el Grupo A con Argentina, Chile y Canadá-.

Ante El Salvador, Joao ganó 3/5 gambetas, ganó 4 mano a mano y ganó 5 duelos ofensivos. Asimismo, erró 5 de 24 pases. Hasta el momento, el titular para Jorge Fossati es Piero Quispe. Tiene una gran confianza en él por todo lo que han vivido juntos. Sin embargo, Grimaldo es una gran opción y, en estos momentos, podría ser más determinante que el jugador de Pumas UNAM en el campo. Ambos son jóvenes y disputarán su primera edición de Copa América. Y esperamos que los dos puedan hacer buenas actuaciones.

Números de Joao Grimaldo en Perú en 2024

Partidos jugados Minutos Goles Asistencias 2 104 1 0

Joao Grimaldo jugará su primera Copa América con Perú. (Foto: Getty Images)

¿Quién debe ser titular ante Chile en la Copa América?

Para el entrenador Juan José Oré, se le debe dar una oportunidad al jugador rimense. “Piero Quispe tenía la mayor posibilidad de jugar en esa posición. Ahora no ha rendido bien y eso ha quedado pendiente. Grimaldo entró y lo hizo bastante bien, porque es un jugador atrevido, como Quispe, pero más rápido y habilidoso. Creo que por lo que hizo Grimaldo, hay que darle la oportunidad. Grimaldo juega más como extremo, pero tiene calidad y puede jugar en el medio igual. A no ser que se le siga dando la oportunidad a Quispe y la rompa, pero le costó ante El Salvador que no mostró mucho fútbol. Debe iniciar Grimaldo, por su gambeta y atrevimiento”, apuntó.

El periodista deportivo Eddie Fleischman se inclinó por Grimaldo antes que por Quispe. “A mí no me ha convencido el juego de Quispe en los amistosos. Creo en cambio que Grimaldo tiene más verticalidad y puede generar más en el ataque. Grimaldo aporta desequilibrio hacia adelante, más potencia y cambio de ritmo. Pisa el área, le pega de afuera, tiene más gol que Quispe”, manifestó.

Pamela Ríos, periodista de Latina, espera que Grimaldo sea titular en el debut en la Copa América. “Considero que Joao Grimaldo debería ser titular ante Chile. ¿Por qué? Piero Quispe tuvo un partido muy discreto -hasta malo- ante El Salvador en el que las estadísticas marcan que solamente en el primer tiempo perdió ocho pelotas. En tanto, en esta fecha FIFA demostró que su estado físico en la actualidad no es el mejor, más aún cuando le toca representar a la selección peruana contra equipos del continente, como ocurrió ante Paraguay, donde fue superado por Rojas y Almirón, costándole pasar los 3/4 de cancha. Grimaldo, cuando le ha tocado ingresar, le ha dado velocidad al equipo, tiene centros correctos y ya fue titular ante Nicaragua, donde incluso anota. Además, tiene pase filtrado que es lo que le falta a la selección para la generación de jugadas”, comentó.

Pablo Ocaña, periodista de Latina, señaló lo siguiente: “Me gustaría ver a Joao Grimaldo en el arranque de la Copa América. Grimaldo, ante El Salvador, el rival más accesible, ingresó y tuvo dos aspectos importantes. Primero, le dio a Perú algo que en los últimos partidos no se ha visto, que tiene que ver con el atrevimiento y con buscar el duelo individual, pisar constantemente el área rival. Y el otro aspecto, más allá de ser una posición distinta para él -normalmente lo vemos como extremo-, de interior se adaptó. No es la primera vez que lo hace. En el primer partido pisó el área rival, convirtió. En esta ocasión siento que fue lo mejor de Perú en el segundo tiempo. Y considerando las características del mediocampo, uno entendería que (Sergio) Peña sería el interior por derecha y daría el manejo de pelota a Perú. Por el otro lado, me gustaría ver a un jugador más explosivo. Piero Quispe es un jugador interesante y tiene la confianza de Fossati, pero en los dos últimos partidos no logró ser el conductor de Perú con el balón. No le dio un toque distinto a la elaboración para llegar al arco rival. Por eso me inclino por Grimaldo”.

El periodista deportivo Ángel Flores, por su parte, aseguró que Piero merece una oportunidad en el debut de Perú en la Copa América. “Ante Chile para mi debería arrancar Piero Quispe. Se terminó el recreo, los partidos amistosos y las pruebas antes del inicio de la Copa América. Es hora que Quispe se sacuda del bajo rendimiento y sea el hombre que maneje los hilos del equipo. Talento tiene, capacidad también, le falta atreverse, creérsela y si eso pasa podrá hacer su juego vistoso, romper líneas y mirar siempre el arco contrario. Que la pelota no le ‘queme’. Tiene que ser el diferente de la selección”, apuntó.





¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Chile por Copa América?

Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El encuentro está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este partido y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





