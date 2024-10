La Selección Peruana ya conoce a los jugadores que intentarán revertir su complicado presente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El técnico Jorge Fossati ha presentado una lista de 26 convocados para los cruciales enfrentamientos contra Uruguay y Brasil, correspondientes a las fechas 9 y 10 del torneo clasificatorio. Y si bien la convocatoria de ciertos nombres era predecible, hubo una sorpresa que acaparó todas las miradas: Horacio Calcaterra. A sus 35 años, el volante de Universitario de Deportes ha sido incluido en esta lista gracias a una temporada sobresaliente en la Liga 1, siendo pieza clave en el liderato de su equipo en el Torneo Clausura y la tabla acumulada. Para muchos, su inclusión es la respuesta a una necesidad urgente de experiencia y rendimiento en el mediocampo, algo que Fossati ha sabido identificar y valorar en el experimentado jugador.

Horacio Calcaterra ha sido uno de los pilares de Universitario en lo que va de la temporada 2024. Según los datos de Sofascore, su rendimiento promedio ha sido de 7.01 puntos en los 29 partidos que ha disputado, una calificación que refleja su consistencia y aporte en ambos lados del campo.

Aunque sus estadísticas en cuanto a goles no son abrumadoras (dos goles en lo que va del año), su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros ha sido fundamental. Con cuatro asistencias en su haber, ‘Calca’ ha demostrado que su visión de juego y precisión en los pases son atributos que, sumados a su inteligencia táctica, lo convierten en un mediocampista completo.

Uno de los aspectos más destacados de su juego esta temporada es su habilidad para crear oportunidades. El también exjugador de Unión Comercio y Sporting Cristal promedia 1.1 pases clave por partido, lo que ha sido vital para que Universitario consiga victorias en momentos importantes del Torneo Clausura 2024.

Además, su capacidad para recuperar balones y aportar en la fase defensiva lo ha hecho aún más valioso: con un promedio de 3.4 recuperaciones y 1.2 quites por partido, demuestra que su aporte no solo se limita a la construcción de juego, sino también a la solidez en la marca.

Los números de Horacio Calcaterra con Universitario de Deportes en 2024. (Foto: Sofascore)

Jorge Fosatti defendió la convocatoria de Horacio Calcaterra





El entrenador uruguayo indicó que el futbolista argentino nacionalizado peruano no tiene que convencerlo de nada, pues sabe de su importancia y que su llamado se debe a que está contando con más minutos en Universitario de Deportes. “A mí Horacio no me tiene que convencer de nada. Sé de la importancia y la clase de jugador que es”, indicó.

“En el Apertura no tuvo gran continuidad, generalmente entraba en los segundos tiempos, cosa que cambió en el Clausura y demostró estar en plena vigencia. Los que me conocen saben lo que yo pienso de Horacio como jugador y como profesional”, agregó.





Los números de Horacio Calcaterra en la Selección Peruana

Competición Rival Minutos Eliminatorias 2022 Uruguay 13 Eliminatorias 2022 Paraguay 21 Eliminatorias 2022 Argentina 2 Eliminatorias 2022 Bolivia 10 Amistoso Jamaica 26 Amistoso Panamá 77 Amistoso Países Bajos 22 Amistoso Chile 1 Amistoso Costa Rica 9 Amistoso Alemania 14

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil





Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari, ITA), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

La Selección Peruana viene de empatar y perder ante Colombia y Ecuador, respectivamente, en la última fecha doble de Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

