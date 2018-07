"Con hambre, Raúl Ruidiaz llega a Seattle con una clara misión: marcar goles". Así inicia la entrevista que la famosa revista Sports Illustrated le realizó a la 'Pulga', flamante jale del Seattle Sounders de la Major League Soccer. En ella el delantero de la Selección Peruana recibió elogios y habló maravillas de Ricardo Gareca .

"Estoy seguro de que no soy el único jugador peruano que te ha contado esto, pero Ricardo Gareca no solo es un entrenador magnífico, es una persona increíble. Como entrenador cambió nuestra mentalidad y nos dio una forma de pensar ganadora y segura. Él creía en todos y cada uno de nosotros, pero aún más, así que nos hizo creer en nosotros mismos. Es el mejor entrenador para el que he trabajado", dijo el delantero.

Un golpe a la realidad con el tema de André Carrillo [OPINIÓN]



"Estar en la Copa del Mundo fue una locura. Sentí como estábamos en Perú porque había tantos peruanos. Fue la mejor experiencia de mi vida, y ser parte de ella fue simplemente increíble, porque he estado soñando con esto desde que era un niño. Y el hecho de que lo logré, ni siquiera puedo ... Realmente no puedo ponerlo en palabras", añadió.

La 'Pulga' también habló de la próxima Copa América del próximo año en Brasil: "Veo la Copa América del próximo año como mi enfoque principal desde la perspectiva del equipo nacional. Quiero estar en excelentes condiciones y mantenerme en un alto nivel".

La revista no dudó en elogiar a Raúl Ruidíaz . "Apodado 'La Pulga' (sí, al igual que Lionel Messi) Ruidiaz es más de lo que parece. Es un cazador furtivo con un ritmo y una aceleración tremenda, ya pesar de su altura, es muy bueno en el aire. Su ritmo de trabajo también es impresionante, con su necesidad de recuperar el balón después de perder la posesión de algo que no siempre se encuentra comúnmente en los delanteros", dijo la revista.

El delantero de la Selección Peruana contó que ya busca restaurantes peruanos para comer en Seattle y que fue Yoshimar Yotun quien lo terminó de convencer para cambiar de camiseta.

"Hablo mucho con Yoshi, y él me ha estado educando sobre la liga. Gracias a nuestras conversaciones sé que físicamente es una liga diferente a cualquier otra, pero la clave es adaptarse, y si soy capaz de adaptarme, entonces puedo tener éxito", afirmó.

Así anuncian la entrevista a Raúl Ruidíaz. Así anuncian la entrevista a Raúl Ruidíaz.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR