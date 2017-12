Reimond Manco: “Quiero regresar al extranjero para estar cerca de la Selección Peruana”

La última vez que Reimond Manco compró un televisor fue hace 10 años. Y lo hizo precisamente para que su mamá y toda su familia de Lurín lo vea en el recordado Mundial Sub 17 de Corea del Sur (2007). Pero los tiempos han cambiado, y esta vez, el futbolista está dispuesto a comprar un TV pantalla plana y con definición HD, para que su hijo Reimond Junior toque el sueño de ver a su ‘viejo’ en Rusia 2018 .

Manco es consciente de que cualquier tipo de declaración que ofrezca será motivo de críticas. Pero con la madurez de los 27 años que lleva encima, se siente seguro de trasladarnos ese convencimiento que guardaba celosamente en silencio: regresar al extranjero, para tener chances de ser convocado por Ricardo Gareca, con miras a disputar el Mundial.

“Ojalá pueda salir algunas opciones de afuera, porque me gustaría estar más cerca de la Selección. Al menos, ese es mi objetivo. Por eso no me apuro en decirle ‘sí’ a algún club. Tengo que analizar bien y tomar una buena decisión”, confiesa Manco.

A pesar de que el exvolante de Alianza Lima luchó con Unión Comercio por no descender, fue de los futbolistas que resaltó desde lo individual, y hasta figuró en alguno de los equipos ideales de la fecha. Ahora, ¿hay interesados en ficharlo?

“Supe del interés de Sport Boys, pero todavía no hay nada cerrado. Por el momento, la prioridad es competir. Venezuela no es una opción”, enfatiza el exjugador de Zamora, club con el que rescindió contrato por problemas económicos.

